Sainz, maestro de ceremonias del ensayo general de Madring

El circuito de IFEMA es una realidad, aún embrionaria, que Carlos Sainz se encargó de adelantar este sábado en Madrid. El madrileño demostró con una exhibición que hizo vibrar a muchos de los madrileños que se acercaron a lo que, a partir de 2026, será Madring. Ni el calor fue rival de un Sainz que realizó su segundo acto como embajador de un trazado que quieren que esté preparado cuanto antes.

Miles de personas retaron a la intensa temperatura para ver en directo a Carlos Sainz al volante de un FW45, un Williams de 2023, para rodar por primera vez en lo que será una de las zonas que será de las más atractivas del trazado: las dos primeras rectas. Madring tiene ante sí un reto muy complicado: hacer olvidar viejos fantasmas: el de Valencia, que acabó siendo un ejemplo de la corrupción, y sobre todo el de Barcelona, que es ahora mismo su principal 'enemigo', si es que se puede calificar como tal.

Y es que el de Barcelona es un trazado que, por su historia, por sus cualidades y porque es de los más asentados del calendario, puede ser un gran enemigo para quienes, no sin cierta razón, dice que Madrid no puede convivir con el de Montmeló. Y no tiene nada que ver con la política, o sí: nadie escapa a que esto trasciende con mucho el puro deporte del motor.

Uno de los principales argumentos de este circuito de Madring, que aún está por hacer, es su configuración. Lo decía su embajador, un Carlos Sainz que estaba más que orgulloso de participar en el diseño del mismo, ya que el propio piloto está dando sus consejos a los diseñadores. Él es el primer interesado, tanto como piloto como por embajador, en que este sea un Gran Premio divertido y que no sufra de los problemas que se vieron en Mónaco, por ejemplo.

«Este circuito tiene lo mejor de los circuitos abiertos, con esa curva peraltada como la Monumental, y de los semiurbanos, pasando muy cerca de los muros», señalaba el madrileño, que se mostró como un español contento y satisfecho de que pueda haber dos carreras en su país. «No solo sé que creo compatible con Barcelona, sino que además sé que lo va a ser porque el año que viene vamos a tener las dos carreras», avanzó, aunque no está confirmado aún el calendario de 2026.

«Es para estar orgulloso contar con dos circuitos en tu país. Es complicado tener más de una carrera, solo tienen ahora mismo Italia y es por Ferrari y Estados Unidos, que tiene tres y es un país enorme. Barcelona ha sido mi casa durante muchos años, así que para mí es una enorme satisfacción que podamos tener dos circuitos aquí», zanjó al respecto. También respondió a una pregunta que circula en el aire: la rivalidad que mantiene con Fernando Alonso.

El asturiano, que acaba de fichar como embajador precisamente de Barcelona, fue calificado como «un rival» para Sainz, al igual que «los demás pilotos de la parrilla». «Me ayudó en mis comienzos, y somos amigos», dijo, aunque con una sorprendente seriedad.

Miles de personas en Madrid con Sainz

Durante la rueda de prensa previa al 'show' que hizo vibrar a miles de personas en las calurosas calles anexas a IFEMA, se vio a un Sainz más ácido de lo normal. De hecho, incluso se mostró sorprendido por la cantidad de preguntas que había sobre si este será un circuito propicio para adelantar. «Aún no está acabado, y ya hay muchas preguntas al respecto. Me sorprende. Se está trabajando para que se pueda adelantar y seguro que vamos a ver un buen espectáculo», prometió el de Williams.

Y no le faltó razón. Pese al intenso calor —más de 30º durante buena parte de la exhibición—, miles de personas disfrutaron del 'tardeo' en la capital aunque de una manera muy diferente a lo tradicional. Sainz salió al volante del FW45 cuando ya estaba empezando a caer ligeramente el sol y no es casual: no se descarta ni mucho menos que este será un Gran Premio de tarde, para diferenciarse aún más del resto del calendario y, sobre todo, de Barcelona. Desde la organización confían en que este sea un espectáculo a la altura de lo que se vio en las calles de Madrid este sábado, una jornada que también sirvió para ensayar de cara al uso de los servicios de transporte público para asegurarse de que no le iba a fallar.