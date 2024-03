Carlos Sainz: «Me lo he pasado bien»

David Sánchez de Castro Sábado, 2 de marzo 2024, 19:39 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

No se puede decir que Carlos Sainz tuviese en Baréin una mala carrera, ni mucho menos. De hecho, comenzar el año con un podio lo firma cualquiera. Aun así no fue una cita fácil para el español, como admitió después.

«No me han faltado problemas. Sobre todo en las primeras 10 vueltas, no esperábamos tener el sobrecalentamiento de frenos que hemos tenido. El pedal ha empezado a vibrar mucho y hemos empezado a sentir que se iba muy largo en las frenadas. Esa sensación que no es la mejor, mala, y me han pedido en el equipo que salvase frenos, que me quitase en las rectas y cogiese un poco de aire limpio», analizaba.

Pese a todo, no se puede decir que fuera un inicio que no hubiera firmado. «Una carrera muy divertida, donde he adelantado y he tenido buen ritmo. Me lo he pasado bien, que era lo importante. Sobre todo después de la pasada temporada, sufriendo tanto en carrera e ir mirando siempre en los retrovisores. Y llegar aquí a Baréin, una carrera muy dura con los neumáticos, poder ir atacando y poder pasármelo bien», resumió. Noticia relacionada GP de Baréin Sainz se reivindica en el inicio de un Mundial ya escrito David Sánchez de Castro Por su parte, Fernando Alonso no ocultó su resignación al ver cómo se confirmaban sus sospechas. Y es que antes de la salida ya avanzaba a Melissa Jiménez, reportera de DAZN y su pareja, que sus predicciones en el simulador le situaban noveno al final de la carrera. Lo clavó. «La primera carrera del año confirma que hay cuatro equipos un poco por delante nuestro, como lo era en Abu Dabi. Hemos empezado el año como lo acabamos, detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull, así que toca mejorar. La vuelta de ayer creo que fue un poco excepcional y nos puso en una situación en la que no era real estar tan arriba, y hoy hemos visto la realidad», afirmó. El tino que tuvo en sus apuestas le invitó a hacer predicciones en todas. «Así vamos a poder apostar», bromeaba, antes de volver a un tono serio. «Ha sido una carrera difícil. La estrategia nos decía eso por la mañana, que éramos la quinta fuerza en pista después de los cuatro 'top'. Así que en condiciones normales lucharíamos por un noveno y un décimo, y se ha cumplido», afirmó. No obstante, los datos son demoledores: «Una vez que ya ves que no puedes con los de delante, hay que aceptar que faltan esas tres o cuatro décimas de ritmo. Entonces intentas, si te lo permite la competencia por detrás, hacer una estrategia un poco diferente; no óptima, pero diferente parando muy tarde y a ver si hay un 'safety car'». No salió como esperaban.