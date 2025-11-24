La peor pesadilla para McLaren es la mejor noticia para la F1

Muchos aficionados españoles decidieron que, por los horarios, no merecía la pena pegarse el madrugón -o trasnochar, según edades o gustos- para ver el Gran Premio de Las Vegas ... . Lo de ponerse delante del televisor a las cinco de la madrugada para ver una carrera en la que pasó lo justo más allá de la salida lo hicieron solo los más acérrimos que, sin embargo, vieron cómo todo lo que pasó después les hizo alegrarse de haberse mantenido despiertos.

Y es que nada más cruzar la meta, después del vistoso paseo en un Cadillac rosa de Lego conducido por el actor Terry Crews, algo empezó a ir mal en McLaren. La cara de Lando Norris en el podio no era propia de alguien que ya hiciese cuentas para proclamarse campeón del mundo en la siguiente carrera. Pese a entrar 'solo' segundo detrás de Max Verstappen, era para estar satisfecho: había dejado prácticamente eliminado de la pelea tanto al neerlandés como a su compañero Oscar Piastri, absolutamente hundido desde hace varios grandes premios. No era una victoria para él, pero sin duda tampoco era para que Norris tuviera la cara tan seria.

No le faltaban motivos para llevar el rictus que lucía. Unos minutos antes, cuando afrontaba las últimas vueltas de carrera, le avisaron por radio de que no se la jugara lo más mínimo. Inicialmente pensó que era por el límite de combustible, pero el motivo fue mucho peor y, como se vio después, irremediable: tanto él como Piastri habían desgastado demasiado la plancha del fondo de sus respectivos MCL39 y corrían el riesgo de que en una revisión técnica aleatoria en la que, al final, podían sancionarles.

No iban buscando una 'trampa' en el McLaren, pero sí se quitaron de encima la posibilidad de que alguno cometiera una infracción. Y así fue, la FIA revisó los McLaren, pero también los Ferrari de Leclerc y Hamilton, los Mercedes de Russell y Antonelli, el Williams de Sainz, el RB de Hadjar y hasta el Red Bull de Verstappen. Por apenas medio milímetro cada uno, las planchas de los monoplazas de Norris y Piastri no fueron legales y, reglamento en mano, debían ser excluidos.

El truco de McLaren

Desde hace meses hay un cierto runrún en el paddock. El extraño subidón de prestaciones que exhibieron los McLaren el año pasado ya les colocó al borde de darle un susto a Verstappen e incluso ganaron el Mundial de constructores. Pese a empezar la temporada 2024 rondando las últimas plazas, se rehicieron de una manera que sorprendió a propios y extraños.

Un año después, McLaren ha ganado su segundo Mundial de constructores consecutivo y está a punto de atar el de pilotos. Norris solo necesita sacarle dos puntos a Piastri y Verstappen entre las dos carreras de Catar -la corta del sábado y la larga del domingo- para sumar una diferencia de al menos 26 puntos con ambos que ya no podrían superar en la cita final de Abu Dabi. Pero el susto no se les va a quitar de encima.

Y es que desde verano algo ha pasado. El rumor en el paddock era que en McLaren tenían algo, un as en la manga en forma de zona gris del reglamento que les permitía alcanzar un rendimiento muy superior al resto y que solo el buen hacer de un gigantesco Verstappen había impedido que el Mundial de pilotos se fuera para Woking mucho antes.

Pero de repente, una circular técnica de la FIA que pasó muy desapercibida ha resultado dar con la clave. Según esta, los técnicos habían encontrado un equipo que estaba usando un patín que servía de escudo para que los fondos planos de sus monoplazas no se desgastaran tanto. Como otras veces en el pasado en cuestiones similares, la federación no dio el nombre del equipo pero sí dijo que ese patín era un elemento prohibido. Unos días después, y con la FIA mirando con lupa a dicho equipo, los dos McLaren han quedado descalificados por exceso de desgaste del fondo plano. Concatenación no implica causalidad, pero mucha casualidad sería que en este caso no fuera así.

Sea como fuere, a los aficionados les ha venido muy bien este incidente. De no ser así, ahora Norris no necesitaría acabar por delante de sus dos rivales para ganar el título en Catar o, si no lo logra, ser el gran favorito para Abu Dabi. De una resolución más que firmada, hemos pasado a una incógnita: malo para McLaren, bueno para el espectáculo. ¿O es que alguien no quiere ver a Verstappen encendido en pos de su quinto Mundial?