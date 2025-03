McLaren amenaza con un paseo marcial en China

David Sánchez de Castro Jueves, 20 de marzo 2025, 18:13 Comenta Compartir

Sin apenas aliento después del vibrante arranque de la temporada 2025 de Fórmula 1, el segundo Gran Premio del año ya está aquí. El circuito internacional de Shanghái va a albergar, además, el primero de los seis bajo el formato sprint, lo que añadirá un extra de dificultad a estas alturas de campeonato.

En estas circunstancias, hay un serio temor en el paddock de que McLaren vaya a estar demasiado por encima. Y es que, aunque finalmente no hubo doblete por el problema final de Oscar Piastri, la sensación de que este año tiene una máquina muy superior está muy presente en el paddock. La victoria de Lando Norris no fue más contundente por la lluvia y porque el que le perseguía era el mismísimo Max Verstappen, porque por rendimiento y ritmo puros el MCL39 estuvo a varios segundos del resto. Y eso es un problema no solo para los rivales de McLaren, sino también para la Fórmula 1.

A un año vista de que cambie el reglamento de nuevo, contar con un equipo que arrase es algo que no quieren ver ni en pintura. En un 2025 en el que no hay novedades con respecto a la anterior temporada, a pocos puede sorprender que McLaren esté por delante. Las dudas que genera Lando Norris, ganadas a pulso tras perder todos los duelos codo con codo contra Max Verstappen el año pasado, quedan solventadas con un coche muy superior. A Norris se le considera uno de esos pilotos que necesita un monoplaza varios segundos mejor que el de sus rivales para no necesitar tirar de talento sino de argumentos menos espurios y más tangibles.

Sospechas

Las sospechas de que McLaren tiene algo más que el resto pasan por un elemento que ya el año pasado se miró muy mucho. La flexión del alerón delantero fue vetada por la FIA, pero ahora parece que en McLaren han encontrado cómo exceder la limitación de la normativa en este sentido en el alerón trasero. Gracias a conseguir que el alerón flexione más, evitan que la carga aerodinámica les quite aceleración en recta y la consiguen en curva. La manera de medir la legalidad de los alerones por parte de la FIA no es efectiva, ya que hacen las pruebas colocando un peso y comprobando que el alerón no se mueve, pero lo hacen con el coche parado: es en movimiento cuando se logra esa visible flexión.

La FIA, que suele ir muy por detrás de los ingenieros, ya tenía presente este 'truco' en McLaren —entre otros— equipos, pero en teoría no iban a revisarlo hasta mayo. Visto lo sucedido en Australia y la previsión de que McLaren pueda obtener una renta demasiado inasumible para el resto —como les ocurrió con Red Bull y la frenada asimétrica, a la que no metieron mano hasta junio—, han decidido que en China se limitarán aún más las fronteras de flexión de los alerones.

A falta de comprobar los datos de los libres y de la sprint del sábado (que en España será a las 4 de la madrugada), lo cierto es que hay varios equipos que se relamen pensando en ese posible hándicap que puede sufrir McLaren. El más evidente es Red Bull, que tiene a Max Verstappen con los dientes afilados para recuperar el liderato que Norris le arrebató 1029 días después, pero también su compañero Liam Lawson, que hizo el ridículo en su primera carrera con los grandes. O Lewis Hamilton, al que los focos apuntan aún más después de su tumultuoso debut con Ferrari, y Charles Leclerc, conscientes de que el Ferrari no va tan mal. Sin dejar de lado a Mercedes, que sin merecerlo ni hacer ruido trincó un resultado más que decente en Australia.

De lo que pase arriba dependerán en buena medida los objetivos de Williams, con quien Carlos Sainz se quiere quitar el mal sabor de boca de su accidente al arrancar el GP de Australia, y de Aston Martin, que tras puntuar con Stroll sabe que tiene en Alonso, accidentado también en Melbourne, a su mejor hombre.

Además, este fin de semana se rendirá homenaje a Eddie Jordan, fallecido en la previa de la cita de Shanghái. El excéntrico exjefe del equipo con el que debutó Michael Schumacher murió a los 76 años después de un año luchando con un agresivo cáncer de próstata y vejiga. Recordado no solo por Jordan Grand Prix, sino por su labor como comentarista, analista y hasta representante —lo era de Adrian Newey—, los miembros del paddock le han despedido con cariño y honores como una de las personalidades más icónicas de los últimos 40 años en el gran circo.