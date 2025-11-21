Lo que Madring no debe aprender de Las Vegas

David Sánchez de Castro Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:33 Comenta Compartir

Del 11 al 13 de septiembre de 2026, la ciudad de Madrid volverá a acoger un Gran Premio de Fórmula 1. El GP de España se traslada desde Barcelona a la capital y lo hará en un flamante y novedoso trazado urbano, que transcurre en las inmediaciones del recinto ferial de IFEMA —promotor de la cita— y el barrio de Valdebebas, al noreste de la capital. No será un circuito de los que crucen una ciudad por el centro, como aquel que el videojuego Gran Turismo hizo soñar a los aficionados hace algunos lustros, pero sí dejará ver a los monoplazas por la villa y corte.

La apuesta por este tipo de circuito, tan en boga en la actual Fórmula 1 —véanse los Grandes Premios de Singapur, Azerbaiyán, Arabia Saudí o, por supuesto, Las Vegas—, no es casual. El Gran Circo hace ya tiempo que dejó de lado los casi megalómanos trazados permanentes, que conllevan un coste ingente y que cuentan con una dificultad extra para mantener su actividad todo el año. Si ya es deficitario de por sí, en un contexto de presunta contención de costes, no había lugar para volver a un Jarama, ya muy anciano pese a su lavado de cara, en esta tirada de dados que realizaron unos cuantos soñadores para la capital, y cuya cabeza no tan visible es Luis García Abad, otrora representante y mano derecha —y a veces también izquierda— de Fernando Alonso.

Gracias a sus buenos contactos de sus años en el paddock, el dirigente asturiano empezó a fijarse en el rumbo hacia el que la nueva Fórmula 1 estaba virando: Grandes Premios donde no solo se mira la experiencia deportiva sino también cultural y sobre todo lúdica, con características urbanas, con carisma más allá de lo que puramente se pueda ver en el circuito en sí… En definitiva, el nuevo GP en Madrid debía ser una experiencia más que un 'check' más en la lista de carreras. Por eso se fijó, entre otros, en Las Vegas.

El fastuoso GP del que Liberty Media, los dueños del tinglado, presume con orgullo es el espejo en el que se miran Madrid y Madring. La organización que no se ve en televisión es el punto donde más foco han puesto los responsables del trazado de IFEMA, que ya tienen una lista de posibles dificultades a las que se enfrentarán en su estreno en el calendario. Porque en esta edición de 2025, la tercera en la actual configuración del GP en Nevada, ha vuelto a verse lo que supone que 20 paquidermos con ruedas pasen una y otra vez sobre unas calles donde habitualmente se mueven turismos al uso.

Ya ocurrió en su estreno: una tapa de alcantarilla se levantó en la disputa de los entrenamientos libres del GP de Las Vegas de 2023 y Carlos Sainz, embajador del circuito de Madrid, vio cómo le rajaba su Ferrari por debajo. Un susto tremendo que podría haber acabado en incidente mucho más serio de no ser por la siempre oportuna mano de la fortuna. Dos años después, los comisarios de la carrera volvieron a ver lo mismo. Los entrenamientos libres de este viernes, disputados en mojado y con la pista muy fría y deslizante, se vieron interrumpidos dos veces porque varios jueces tuvieron que bajar a la pista a ver por qué dos tapas de alcantarilla se habían soltado. Esta vez no hubo que lamentar ningún incidente al respecto, pero el miedo se metió en el cuerpo de los pilotos.

De este tipo de bochornosas imágenes —que la Fórmula 1 se encargó de tapar en la retransmisión oficial— también debe aprender Madrid. Ya lo avisaba el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, unos días atrás: no quieren que de Madring se hable por cosas como de la alcantarilla. Por eso, está previsto que unos meses antes de la cita prevista en el calendario se dispute una carrera «de menor categoría» que la Fórmula 1 en el mismo circuito. Porque más vale un ensayo para pulir defectos, que un estreno que acabe en bochorno en un circuito sobre el que hay puestas muchas miradas y esperanzas de cara al futuro.