Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Max Verstappen celebra su victoria en Austin. Jakub Porzycki / Reuters
Análisis

El lobo Verstappen confirma el mayor temor de McLaren

El neerlandés, hasta hace no tanto culpable de dejar carreras aburridas, se ha convertido en el acicate que necesitaba este Mundial y ya tiene a tiro a Norris y a Piastri

David Sánchez de Castro

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:22

Comenta

Max Verstappen culminó en el GP de Estados Unidos uno de sus fines de semana perfectos. El neerlandés ejerció en Austin un dominio absoluto, ... con dos victorias —en la sprint y en la carrera larga— y sus respectivas poles, confirmando que ahora mismo es el rival a batir. No hay posiblemente rival más peligroso para los hombres de McLaren, ni bocado más apetecible para el vigente campeón del mundo.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nueva Ley del Deporte deja vacía la grada Naciente: control de alcoholemia, multa y retirada de abono
  2. 2 En la locura, la UD Las Palmas es la reina
  3. 3 La caída de Amazon en Canarias colapsa los pagos con datáfono, bizum e incluso sacar efectivo en los cajeros
  4. 4 Incidentes entre aficionados ultras alteran la calma en Siete Palmas antes del UD Las Palmas Atlético vs RSD Alcalá
  5. 5 El mayor proyecto solar de Gran Canaria suma 37.721 paneles en cinco plantas
  6. 6 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  7. 7 El juez desestima la denuncia por acoso laboral presentada por un bombero de Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 Peligro en el parque Chona Madera: un árbol de gran tamaño cae durante la madrugada del sábado
  9. 9 Dos explosiones con las que nadie contaba en la UD Las Palmas
  10. 10 La viñeta de Morgan de este lunes 20 de octubre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El lobo Verstappen confirma el mayor temor de McLaren

El lobo Verstappen confirma el mayor temor de McLaren