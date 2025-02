La Fórmula 1 monta sus Oscar para celebrar su 75° aniversario

David Sánchez de Castro Martes, 18 de febrero 2025, 22:16 Comenta Compartir

Una de las claves que quería recuperar Liberty Media, empresa dueña de la Fórmula 1, era la sensación de gran acontecimiento. Aunque esta idea contrasta con disputar 24 grandes premios al año, desde la organización están empeñados en que el glamour vuelva a la retina de todos. Qué mejor que una fiesta con gala incluida, a lo Oscar o Grammy.

El O2 Arena de Londres se convirtió en el epicentro mundial de la Fórmula 1. Los 20 pilotos, jefes de equipo y algunos -no todos, como el ansiado Franco Colapinto en Alpine- probadores formaron parte de una ceremonia en la que no faltaron las actuaciones musicales de Take That (sin el único que sigue triunfando, Robbie Williams, y eso que es un gran seguidor de este deporte), Machine Gun Kelly o el propio compositor del himno de la Fórmula 1, el cinematográfico Bryan Tyler. Tampoco faltaron los chistes y el humor británico, conducido de manera brillante por el presentador, Jack Whitehall, que no dudó en tirar alguna pullita. «Anímate Max, podría haber sido peor, no te hemos sentado al lado de George», le dedicó al vigente campeón del mundo.

Entre pompa y jolgorio, una gala con los tiempos muy medidos. Siete minutos por escudería, ni uno más ni menos, para que ningún patrocinador se enfade. Los 20 pilotos (alguno con más desgana que otro) salieron a la palestra para ser ovacionados. Obviamente, y como no podía ser de otra manera, Lewis Hamilton fue el más vitoreado. Con un vídeo que abrió Enzo Ferrari, porque puede y porque no hay mayor leyenda dentro de las escuderías de Fórmula 1, la Scuderia tiró de músculo para dar la bienvenida a su gran fichaje. Tras su primer baño de masas como piloto de Ferrari (habrá muchas primeras veces para él este año, para alegría de sus fans), el heptacampeón del mundo tiene claro que el objetivo no puede ser otro que el octavo título. No será fácil: tiene a su primer enemigo en casa, Charles Leclerc, que parece cómodo en el foco lateral y no el principal.

Pero no es Hamilton, sino Max Verstappen el que debe defender el título. Después de sudar más de lo que esperaba en 2024, el tetracampeón tiene claro que este va a ser un año para remar en mares pantanosos rodeado de tiburones. Uno puede ser su nuevo compañero, Liam Lawson, que a poco hará olvidar al desaparecido Sergio Pérez, descartado por Red Bull y sus pobres resultados. La labor de los demás será batir al coche ganador, que se presentó al ritmo de 'Start me up', de los Rolling Stones. Toda una declaración de intenciones.

Alonso, serio pero confiado

Todas las presentaciones, más o menos, fueron igual: un maestro de ceremonias y un vídeo con aquello que quieren potenciar. Por ejemplo, los Racing Bulls (los Toro Rosso de toda la vida), que este año serán blancos, los Alpine, que han cambiado ligeramente su diseño para integrar el rosa dentro del azul del equipo deportivo de Renault, o la versión más callejera de Red Bull para el público al que se quiere acercar.

Por parte de Aston Martin, Fernando Alonso tiró de veteranía, con su lado más sarcástico. Después de mostrar el AMR25 que, según confesó en declaraciones previas a la gala, ha cambiado «en un 95%» la aerodinámica (la mano de Newey habrá tenido mucho que ver), dejó claro que este tipo de saraos no es que le apasione, pero los ve entretenidos: «Ahora que hemos visto el coche más bonito de la noche, disfruten el resto de la velada».

Una vez bajada la cortina y con todos los coche, al menos sus decoraciones, queda por ver lo que son capaces de hacer en pista. Habrá que esperar a los test de Baréin, la pretemporada y después lo que puedan hacer en una campaña de Fórmula 1, la 75, en la que habrá puestas muchas esperanzas antes del gran salto de 2026.