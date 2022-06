Ferrari busca una revancha obligada en el retorno a Montreal

El circuito Gilles Villeneuve vuelve a vibrar de acción. Tres años después, la Fórmula 1 aterriza en uno de los trazados que más gustan a pilotos y aficionados, aunque eso conlleve un absurdo viaje de ida y vuelta a América, contraviniendo todo el discurso de sostenibilidad medioambiental que intentan meter por los ojos desde la organización del campeonato.

El ya legendario muro de los campeones medirá la capacidad de Max Verstappen, que aún no lo ha probado desde su corona, pero también la de una Ferrari que está obligada a lograr un buen resultado. El desastroso desempeño de Bakú les ha lanzado por los aires en su pugna por los dos campeonatos, el de pilotos y el de marcas, hasta el punto de que no solo no ocupan la primera posición que parecía claramente suya a principios de año, sino que tampoco están en condiciones de defender la segunda. En el de pilotos, de hecho, Leclerc ha caído a la tercera plaza, superado por un Checo Pérez que está dispuesto a todo, incluso a convertirse en la incómoda alternativa a Verstappen dentro del propio equipo Red Bull.

Leclerc y Sainz están heridos después de una semana dura en Maranello. El trajín del viaje desde Azerbaiyán a Canadá no ha dado mucho margen a la reflexión sobre lo ocurrido, y si bien se espera que esos problemas de fiabilidad se hayan solventado sin mayores dificultades para Montreal (en el coche de Leclerc seguro, ya que tendrán que ponerle un motor completo nuevo), no pueden aspirar a otra cosa que no sea ganar.

Especialmente crítica es esta carrera para el lado español del garaje de Ferrari, porque Sainz está en una situación de evidente desventaja con respecto a su compañero. Mientras Leclerc aspira fin de semana a fin de semana a la pole y a la victoria, aunque de las seis primeras posiciones que ha logrado para la parrilla solo ha convertido dos, un ratio lamentable, él aún está viéndolas venir.

Y eso si le solventan los problemas que sufrió en Azerbaiyán: si para Leclerc está claro lo que tienen que hacer, para el español solo han logrado «una solución a corto plazo» hasta que puedan llevar el monoplaza a la sede en Maranello y arreglarlo del todo. Aseguran que no habrá problemas, pero esto huele a empeoramientos de Ferrari que echa para atrás.

Alonso, más puntos ¿y una firma?

Después de un inicio de temporada complicado, Fernando Alonso ha encontrado el bálsamo en los puntos. Como si de un pedido que supuestamente llega en 24/48 horas y al final tarda una semana, el piloto asturiano suma tres fines de semana puntuando de manera consecutiva y su objetivo para Canadá es continuar haciéndolo. Alonso, no obstante, es consciente de que cualquier buen resultado depende de que pasen cosas por delante, y eso debe cambiar. «Necesitamos entender por qué hay diferencias entre lo que sentimos los viernes y lo que pasa el domingo», avanzaba en la previa de la carrera de este fin de semana.

Uno de los focos de atención estará en si se repiten los problemas de 'porpoising' que sufrieron, y de qué manera, muchos pilotos en Bakú. Ver a Hamilton o Ricciardo bajarse de sus monoplazas medio cojeando con la mano en la cintura y movimientos seniles al andar deja claro que el baile de los rebotes no fue nada cómodo. Alonso, en cambio, no lo notó: eso habla muy bien de cómo está creado el Alpine.

«Nuestro coche es bastante bueno gestionando el efecto rebote de los coches de este año. No lo sentí demasiado en Bakú y nos centramos más en gestionar la degradación de los neumáticos, especialmente de los neumáticos traseros. Va a ser diferente en cada circuito. Por ejemplo en Jeddah fue muy suave y Australia también, y nadie dijo nada allí», recordó, además de avanzar que esos hipotéticos cambios de normativa que se están planteando implican un nivel de acuerdo que será complicado que se produzcan.

La otra gran noticia que se puede producir este fin de semana es la confirmación de la renovación de Fernando Alonso. El efecto dominó se producirá en cuanto Williams y Alpine confirmen el acuerdo para que el equipo de Grove lleve motores Renault, bajo cuyas condiciones estará que Oscar Piastri tome el asiento del más que prescindible Nicholas Latifi. La consecuencia inmediata será que Alonso firme un año más, con opción a otro, salvo sorpresa, con los de Enstone para el que puede ser su último baile, este el definitivo, en la Fórmula 1 después de más de dos décadas.