Escapada a Miami en busca del show

Cuando Liberty Media compró los derechos de la Fórmula 1 para pasar de los años de Bernie Ecclestone a una presumible modernidad, uno de los objetivos más claros que se plantearon fue atraer al público estadounidense. No es casual que en este 2023 vayan a disputarse tres grandes premios en el país de las oportunidades, que en este caso lo es más que nunca en términos de potencial económico. Los dueños de la competición, como hacen desde hace tiempo otros responsables deportivos, se han fijado en el territorio de Estados Unidos como un filón de oro sin explotar.

Miami es la primera de las tres paradas que hará el gran circo aquí. En un viaje que se conjuga muy mal con el reto de ser una competición más sostenible y eficiente, todos los pilotos y sus respectivos séquitos de ingenieros y mecánicos cruzan el charco para presentarse en Florida, donde se disputará una carrera que tendrá de nuevo el Hard Rock Stadium como epicentro. La primera carrera disputada allí no fue especialmente movida, pero eso no significa que tampoco lo vaya a ser esta.

De entrada, hay muchos frentes abiertos. El primero, aunque suene sorprendente, es por la victoria. Max Verstappen vio cómo su compañero Sergio Pérez le ganaba las dos carreras del fin de semana en Bakú, con especial atención a la segunda porque fue por un fallo del equipo en una parada en boxes. Estos factores también cuentan, por lo que el neerlandés necesita que esta vez la moneda le salga cara si quiere quitarse de encima la improbable candidatura de Checo como su principal rival. Verstappen, que es de momento el único que sabe ganar aquí, ya ha advertido de que no va a dejarse quitar el puesto de primer piloto de Red Bull.

Por detrás habrá que ver si el cierto resurgimiento de Ferrari es real. Al menos por el lado de Charles Leclerc, que sí dio en Azerbaiyán un paso adelante con respecto a las primeras tres carreras de la temporada. No así Carlos Sainz, que admitió que aún no está cómodo, que sigue sin estar en su sitio ideal y que ha sido más noticia estos días por esos nubarrones que se han cernido sobre su relación con Fernando Alonso. El madrileño sabía que esta situación iba a ser inevitable tanto en cuanto él y su buen amigo (¿examigo?) pelean por los mismos puestos. Lo que no esperaba es que la afición se posicionase de esa manera.

Alonso vs. Sainz, ¿nuevo asalto?

No es casual que Sainz, a unos días de la quinta cita de un campeonato en el que campa en una más que discreta quinta posición (y aún así, delante de su compañero Leclerc), haya dado una entrevista en la que reitera el buen rollo que tiene con Alonso. Otro asunto es qué pasará cuando se vuelvan a encontrar en pista, especialmente en un trazado donde el contacto puede ser inevitable en según qué puntos. En este sentido, los dos pilotos españoles confían en que todo se pueda resolver de manera pacífica y que esa tensión se rebaje.

Para este fin de semana habrá que vigilar, de nuevo, el comportamiento de los neumáticos. No es necesariamente una buena noticia, pero esta es la Fórmula 1 que rige ahora los tiempos. El reasfaltado del circuito americano puede dar más resultado a unos que a otros, por lo que los entrenamientos libres del viernes serán críticos.

Lo comentaba el propio Alonso en la previa: «El circuito de Miami es rápido, con muchas curvas amplias y largas rectas. Será interesante ver si el reasfaltado ha tenido un impacto en la pista y tendremos mucho tiempo para evaluar esto el viernes. Nuestro rendimiento en Bakú fue alentador (22 puntos en total para el equipo) y espero ver resultados similares en Miami. Nuestro objetivo será superar a nuestros rivales más cercanos nuevamente y ofrecer un buen espectáculo para los fans», destaca. Alonso correrá con parte del factor cancha de su compañero, un Lance Stroll que conoce bien la ciudad por haber visitado Miami muchas veces en el pasado. No está siendo rival para el español, pero este trazado se le da bien: el año pasado remontó desde la décima plaza.