Carlos Sainz celebra su podio en Azerbaiyán. EFE
Análisis

Mientras Sainz hace historia, Hamilton hace aguas

El primer podio del español en Williams llega antes que el primero del heptacampeón en la Scuderia: la decisión de Vasseur de sustituir al primero por el segundo, cada vez más cuestionada

David Sánchez de Castro

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:10

Los gritos de Carlos Sainz por la radio al cruzar la meta del GP de Azerbaiyán daban buena muestra de la alegría por lograr ... su primer podio con Williams. No es para menos: su adaptación a la escudería británica no ha sido -ni está siendo- nada fácil y Alex Albon le está doblando en puntos. Pasar de pelear por podios y victorias a hacerlo por acabar entre los puntos es, a todas vistas, un evidente paso atrás.

