Carlos Sainz, pensativo en el circuito de Zandvoort. EP
Análisis

El cumpleaños infeliz de Sainz en Williams

Aunque se presuponía que iba a ser un año complejo para el madrileño, está siendo peor de lo previsto y su prometedor futuro se ha torcido

David Sánchez de Castro

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:42

La cara con la que Carlos Sainz salió del circuito de Zandvoort en la víspera de su 31º cumpleaños no era de mucha felicidad. Todo ... lo contrario. Estaba hastiado de ver cómo, otro domingo más, la fortuna le daba una bofetada que esta vez se veía multiplicada por la actitud de la FIA, que ni siquiera le dio la justa oportunidad -luego ya se vería si la razón le acompañaba o no- de replicar ante la sanción que le impusieron por su toque con Liam Lawson.

