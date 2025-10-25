El cambio de vida de Carlos Sainz, un año después de ganar en México

Carlos Sainz suma, de momento, cuatro victorias en su palmarés en la Fórmula 1. La última la logró en el siempre tumultuoso Gran Premio de ... México de 2024 donde, por su condición de piloto hispano, fue vitoreado como un héroe. A esas alturas de año, ya sabía que no iba a seguir en Ferrari y que su futuro pasaba por Williams, lo que suponía un cambio radical en su vida: pasar de luchar por lo más alto a hacerlo por apenas puntuar.

Cuando se rozan los 365 días después de aquel hito, Sainz está en un momento muy diferente de su estado vital. El enfado por verse ninguneado en Maranello ya es cosa del pasado, y ha encontrado el acomodo en un equipo que, los resultados mandan, vive un momento ciertamente dulce. Sainz ha sufrido para adaptarse tanto al coche, con cuyos frenos lo ha pasado muy mal, como con el propio comportamiento del mismo. Mientras Alex Albon se convertía en una de las sorpresas de la temporada, él caía en el ostracismo hasta el punto de que muchos incluso apuntaban a si esta iba a ser su verdadera realidad y no la que había vivido en la Scuderia y, previamente, en McLaren.

Sainz tendrá prácticamente imposible repetir algo similar a lo que vivió en 2024, aunque es su objetivo. «Quiero volver a sentir lo que sentí entonces», decía tras los únicos libres que disputó el viernes porque dejó su coche al probador Browning previamente. «Hay cosas que son equiparables como el equilibrio en curva y el equilibrio del coche, aunque sean de características distintas estoy empujando al equipo para conseguir algo parecido y a ver cómo podemos acercarnos a ese rendimiento», comparaba Sainz, que ya parte con un serio hándicap antes incluso de tomar la salida. La sanción que arrastra de cinco posiciones por su embestida a Kimi Antonelli en Austin le privaba ya de estar en una zona alta de la parrilla de salida antes de disputar la clasificación, a la que salió con la certeza de que iba a tener que minimizar lo que buenamente pudiera.

El equipo Williams, como todos los que se encuentran en la zona media de la tabla, es de esos que necesita que todo salga perfecto para amarrar un buen resultado, y muchas veces ni siquiera es suficiente con eso. Cuando todo sale bien, incluso entonces, hace falta que el piloto dé un extra con el que sumar ahí donde parecía imposible.

El podio de Bakú, un punto de inflexión

Es por ello que el podio que logró Sainz en el circuito de Bakú tiene más mérito aún. Después de ser vapuleado durante prácticamente toda la temporada por Albon, que ya en el primer tercio del año había mejorado todo lo logrado en la temporada 2024, Sainz debía estar preparado no solo para rehacerse, sino para lograr un éxito como un podio y no quedarse en las nubes. El tercer puesto en el sprint de Austin fue otro golpe de moral para él, no solo porque supuso seis puntos más en su cuenta personal, sino porque además también logró asomarse al 'top 10' de la general. Aunque su compañero casi le dobla aún en puntos y tiene casi imposible lograr la remontada interna, sí sabe que acabar lo más cerca posible la temporada puede ser vital de cara al inicio de la incierta campaña 2026.

El madrileño, que ha hecho de la resiliencia su seña de identidad, empieza a ver la luz tras un año de contrastes. En Grove valoran su capacidad de análisis y la calma con la que gestiona los fines de semana más difíciles. No ha perdido ni un ápice de ambición, pero ha ganado perspectiva. Sabe que este Williams no le permitirá soñar con victorias, aunque sí con construir los cimientos de un proyecto que apunta a más. Esa es ahora su carrera más larga: la de reconstruir, paso a paso, el camino hacia la élite que un día recorrió vestido de rojo.