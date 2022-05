Sainz se queda corto y Alonso decepciona

Si quien va bien en Barcelona va bien el resto del año, se puede decir que Charles Leclerc está en condiciones de proclamarse campeón del mundo. No solo por la pole que logró, que ya es la cuarta de las seis posibles, sino por cómo lo hizo. Al monegasco le sale la vuelta cuando debe salirle, y eso quedó claro en un sábado que comenzó con una gran decepción para los miles de fans en las gradas.

Y es que en la Q1 quedó eliminado, entre otros, Fernando Alonso. El piloto asturiano achacó a un malentendido con la radio de su equipo que saliera en tráfico para hacer su vuelta buena, pero lo cierto es que las novedades que ha llevado Alpine a este circuito no están siendo del todo óptimas. Ya en los terceros libres se tiraron un rato adaptando el alerón delantero, pero en la clasificación no estaban del todo cómodos. Alonso no pasó de la 17ª posición pero su compañero Esteban Ocon cruzó a la Q2 en una justísima 15ª por muy poco.

El rendimiento del A522 bajo el intenso calor que está asolando estos días el circuito de Barcelona es solo una parte de lo que explica la situación. «Ya desde los libres 3 no fuimos muy rápidos. Tenemos alguna pieza diferente en el coche, que este fin de semana le tocaba a mi compi. Y creo que se ha notado, que faltaba un poco de ritmo», confesaba Alonso.

Con la afición, mayoritariamente con Alonso, ya algo decepcionada, se volcaron en ver qué podía hacer Carlos Sainz. El madrileño tenía una oportunidad de oro para intentar demostrar que tarde o temprano va a llegar su pole. Aunque mostró que tenía ritmo, a la hora de la verdad se quedó corto. En la Q3 llegó el momento crítico. Leclerc cometió un error garrafal cuando afrontaba su primer intento de vuelta rápida, lo que le dejó sin margen: tenía que hacer una vuelta buena en la única vuelta que iba a tener disponible.

Leclerc lo hizo a lo grande… y con un poco de suerte. Max Verstappen era el único rival real que podía tener por la pole, y el neerlandés se quedó sin potencia cuando afrontaba la tercera curva del trazado español. De repente, el motor Honda (oficialmente Red Bull Powertrains) se quedaba limitado de revoluciones, lo que ya le impidió mejorar en lo que quedaba de vuelta. La opción de Carlos Sainz también quedó descartada, porque no mejoró el crono anterior, así que todo estaba en ver si Leclerc podría hacer lo mejor de sí para sumar una nueva pole… y lo hizo. El monegasco está en un momento dulce.

Aspiraciones altas

¿Significa esto que Carlos Sainz no tiene opciones? Ni mucho menos. De hecho, el madrileño tiene claro cuál es el plan a seguir. «Mañana cualquier cosa es posible, sin duda haremos todo lo posible para adelantar en la salida y liderar a partir de ahí. No ha sido una clasificación ideal, porque no he podido hacer una buena vuelta con el neumático usado. Me faltará ese neumático nuevo para el primer stint de carrera, pero todo puede ocurrir y daremos lo mejor de nosotros», prometió el español.

Sainz siempre ha puntuado en sus participaciones en el GP de España, pero ahora no puede optar a otra cosa que no sea un podio como mínimo. El madrileño de Ferrari tiene que tener claro cuál es el objetivo primordial, y es ayudar a su compañero Leclerc a sostener la victoria. Si consigue sujetar a Verstappen ya habrá cumplido, aunque quiere estar por delante de ambos. Los condicionantes son muchos, empezando por el intensísimo calor que va a hacer. La durabilidad de los neumáticos se pondrá a prueba, por lo que previsiblemente se verán los neumáticos duros más vueltas de lo previsto. Esto juega contra el espectáculo, pero del Circuit de Barcelona-Catalunya no se puede esperar mucho más.

No obstante, que nadie pierda la rabia con la que va a salir Alonso desde el 17º puesto. Ni mucho menos es el lugar deseado, ya que optaba a un top-10 relativamente cómodo, pero si ha demostrado a lo largo de la historia algo es que no le tiene miedo a pilotar con un coche menor. Para eso tendrán que estar atentos también en el muro de Alpine y no equivocarse de manera clamorosa.