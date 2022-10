Carlos Sainz y la oportunidad perdida para dominar

Salvo un cambio radical este domingo en Austin, Carlos Sainz perderá casi todas sus opciones de ser segundo en el campeonato del mundo de Fórmula 1. El madrileño cerrará una campaña inolvidable, en la que logró su primera pole y su primera victoria, amén de luchar por el podio con asiduidad y convertirse en un fijo en la alternativa para el 'top 3'. Este es, posiblemente, el problema.

Mientras Charles Leclerc comenzó el año en posiciones altas, especialmente para una Ferrari que ansiaba volver a la zona alta y pelear por victorias, a Sainz le costó mucho más. La nueva normativa que entró en vigor este año le dejó fuera de juego, algo que él mismo ha admitido. Solo hay que repasar sus declaraciones tras cada sábado: «me ha faltado una décima», «no he tenido suerte y me he dejado dos o tres décimas», «en ese sector perdí la décima por la que luchar por la pole» o la muy elocuente «estoy cansado de quedarme a media décima de la pole». Es la tónica habitual: casi siempre bien, pero no siempre perfecto.

Por primera vez desde que llegó a la Fórmula 1, Carlos Sainz ha empezado a pelear por logros importantes. No es lo mismo luchar por ser quinto, cuarto o, con suerte, tercero, que estar obligado a ocupar el 'top 3' siempre que lo dejen los de arriba. Tras ser el primer piloto de Ferrari en su primer año de rojo, se esperaba mucho más. No se puede obviar que ha tenido mala suerte: cuando no ha sido la mecánica ha sido una caótica estrategia, o bien una parada en boxes eterna. Ferrari no ha estado a la altura de lo que el reto obligaba, ni en el box ni en la planificación.

Los problemas de Sainz para adaptarse al nuevo estilo que requiere la Fórmula 1 desde 2022 le han traído muchos quebraderos de cabeza. La labor de desarrollo de la FIA ha hecho coches más pesados, pero también más propicios para poder ir cerca unos de otros. Algo que le ha obligado a cambiar su estilo de pilotaje. «Tuve que cambiar completamente mi forma de conducir, de una manera muy poco natural, y hacerla natural, lo cual lleva mucho tiempo», admitía antes de la carrera en Austin. Él mismo lo señalaba meses atrás: le faltaba confianza en sí mismo, en su coche y en su conducción, para estar a la altura de lo que quería tener.

Una minipretemporada cuando más estorbaba

La lucha con Red Bull no deja lugar a las dudas. Max Verstappen es, a las pruebas hay que remitirse, el rival más duro posible y en el momento en el que solventaron los problemas de fiabilidad de las primeras carreras fue imparable. Nada ni nadie ha podido evitar el bicampeonato del neerlandés, que ha sido mejor libra a libra en todos los ámbitos.

Solo Leclerc, más por el botín inicial que por merecimiento, le pudo sostener las matemáticas hasta que se llegó a Japón. Los problemas del monegasco para transformar las poles en victorias han sido un lastre del que la Scuderia no ha sabido salir, mientras veían que en el otro lado de box tampoco iban las cosas mejor. Y no sería porque Sainz no se quejó. «El equipo, obviamente, me escuchó y sabía dónde estaban mis problemas, pero en una época de límite presupuestario, y con un reglamento de coches tan sencillo como el que tenemos hoy en día, son monoplazas muy simples. Tienes muy poca libertad para jugar con la puesta a punto. No fue hasta muy tarde cuando hemos introducido un par de cosas que me han ayudado a sacar realmente un poco más del coche», confesaba el español.

Los datos apoyan esta argumentación. Desde su victoria en Silverstone hasta ahora la diferencia en el crono con Leclerc ha sido mucho menor, si bien el jefe de filas de la escuadra italiana está claro quién es. La diferencia entre Sainz y Leclerc no se ha ensanchado, pero tampoco se ha acortado lo suficiente.

Así, Sainz se ha visto obligado a replantearse todo. Una nueva minipretemporada que llega justo al final de la campaña, en la que (salvo sorpresa) se verá peleando con George Russell por ser tercero y no por cotas más altas, que debería ser su objetio. De lo que pase este domingo dependerán en buena medida sus sensaciones para la recta final de la campaña.