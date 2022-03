Carlos Sainz monta su propio 'Plan'

A Carlos Sainz se le ha achacado muchas veces una vitola de ser un gran afortunado. Nacer en la familia que lo ha hecho, donde ha mamado automovilismo desde la cuna, le abrió muchas puertas, que se hicieron aún más grandes cuando entró a formar parte del círculo de confianza de Fernando Alonso.

Sin embargo, primero la sombra de su padre y después la de su buen amigo y mentor le han pesado mucho. Justo en su punto óptimo de madurez, aún tiene que ver cómo Alonso le arrebata titulares y el foco de una afición que sigue en el barco del alonsismo pese a que él se ha ganado por méritos propios estar mucho más arriba. Ahora, en su segundo año en Ferrari, tiene una oportunidad de oro.

Durante los meses que han pasado desde el Gran Premio de Abu Dabi con el que acabó la inolvidable temporada 2021, con Sainz en el podio, hasta ahora, muchas miradas se han dirigido a Maranello. El buen trabajo de desarrollo del F1-75 ha cristalizado en una pretemporada en la que la palabra 'favorito' se instaló al lado del garaje de los coches rojos, merced en buena medida a mucho trabajo durante muchos años. Pocos barcos más complicados de timonear que el de la Scuderia, pero parece que pueden estar cerca de controlarlo.

Carlos Sainz está en su punto perfecto de cocción y Fernando Alonso lo sabe. A sus 41 años, el asturiano tiene más pasado que futuro en la Fórmula 1 y mientras Alpine habla de una idea a largo plazo, él se empeña en aferrarse a ese 'Plan' que empezó como un meme de internet, pasó a ser un eslógan y ha acabado transluciendo hasta en una canción de Melendi. El 'neoalonsismo' se ha instalado en el seno de la afición española, que lleva hasta límites insospechados su apoyo a un Alonso que intenta llevarlo con orgullo pero con cautela.

Y es que en 'El Plan', más allá de hashtags y un gran sentido del humor, hay poco fondo. El A522 no estará en la parrilla de salida de Baréin en condiciones de pelear por la victoria, o no al menos como uno de los grandes favoritos. Como el refrán del dedo y la luna, mientras unos miran el hashtag de Alonso, otros se fijan más en el plan (este sin comillas ni ambages) que están desarrollando en Ferrari.

Prueba de fuego

Es ahora, pero si no llega, no tiene porqué ser nunca. Carlos Sainz y Charles Leclerc pueden vivir un año inolvidable o quedarse diluidos en el volcánico devenir que se prevé en Ferrari, un equipo capaz de autodestruirse como bien les puede explicar Alonso. Tanto uno como otro se respetan y se admiran, ya que saben que deben remar juntos hasta ponerse en la cresta de la ola, donde habrá que ver quién la pasa y quién naufraga. Nada haría más feliz a uno y a otro perder esa amistad y buen rollo si a cambio están peleando por ser campeones del mundo. Eso, quizá, no sea más que una consecuencia inevitable si es que Ferrari acaba estando ahí arriba. Tendrán a rivales temibles, como el heptacampeón Lewis Hamilton que está en busca de la cota jamás alcanzada o un Max Verstappen que defiende el número 1 que se ganó con uñas y dientes en 2021.

Pase lo que pase, la afición española está de suerte. Tanto Sainz como Alonso se dejarán todo en la pista, incluso si eso supone luchar entre ellos. Si falta alguien por subirse a la Fórmula 1, que nadie dude de que este 2022 puede ser un momento perfecto.