Sainz, confiado ante la nueva época de Ferrari: «Vausser ya intentó ficharme»

No hay Navidad sin el ya tradicional encuentro de Carlos Sainz con la prensa deportiva, tanto la que viaja a los circuitos como la que no, auspiciado por Estrella Galicia 0,0, uno de sus patrocinadores más antiguos. Pero esta vez se viajó al corazón de la empresa coruñesa y con un acompañante de lujo: Marc Márquez. Aunque tanto el piloto de Fórmula 1 como el de MotoGP viven en Madrid, se decidió viajar a la sede del fabricante cervecero para brindar por un año en el que se han vivido muchas emociones por parte de ambos lados.

Sainz fue el gran protagonista de las preguntas de la prensa que, después de la visita al museo y fábrica de bebidas, tuvieron un rato para charlar con el mismo. Fue una comparecencia con declaraciones pero sin preguntas de la prensa, aunque igualmente salió el tema del momento y por el que Sainz era noticia: el cambio de jefe de equipo. El acto estaba programado desde hace meses, por lo que la fortuna quiso que el calendario se ajustara a la perfección.

El piloto madrileño salió al paso de los temores que han surgido en el sector de aficionados españoles por la llegada de Fréderic Vasseur en lugar de Mattia Binotto. Motivos había para ello. El ya exjefe de equipo de Sauber fue uno de los responsables de llevar a Charles Leclerc a la Fórmula 1, le dirigió en el equipo que se transformará en Audi y ahora llega a Ferrari después de un 2022 en el que tuvo sus más y sus menos con Binotto. El posible favoritismo del francés hacia el monegasco ha sido motivo de dudas sobre el futuro de Sainz.

El piloto español sabía que, bien en la comparecencia, bien 'off the récord', iba a tener que responder al respecto. Lejos de taparse o soltar los tópicos habituales, confesó algo que no se sabía hasta el momento: Vasseur, cuando estuvo al frente de Renault, llamó para interesarse por él.

«Es un cambio que esperemos que sea para bien. Cuando llega una persona nueva hay un extra de motivación por él. Fred hay que dejarle tiempo para dejarle trabajar, hay más de 1.000 personas y necesita su tiempo. Confío mucho en él y le conozco porque en su época en Renault ya me quiso fichar. Ayer le llamé y tuve mi primer contacto con él y espero que vaya bien», analizó al respecto. Está claro que tenía bien aprendida la lección y, aunque realmente no se sabe si el estatus del equipo va a cambiar, prefiere esperar a ver a Vasseur en persona a principios de 2023 para trazar la nueva hoja de ruta.

Balance

En cuanto a la temporada que ha finalizado, Sainz admite que no ha sido el mejor de sus años. Le ha faltado esa consistencia que ha tenido durante sus años anteriores, especialmente en 2021 cuando logró puntuar en todas las carreras.

«De esta temporada hay muchas cosas buenas. Como la primera victoria y la primera pole o los nueve podios, pero también tuve momentos duros como al principio cuando tuve mal inicio y problemas cuando mejor estaba. El objetivo para 2023 es que haya más picos altos que bajos, volver a ser regular. Hay que ser regular para ser campeón, además de ganar carreras. Ahí delante el peor resultado era un 5 o un 6, pero con la cantidad de abandonos me he caído mucho. Aparte de que Verstappen ha ido muy fuerte, tiene que volver el Carlos consistente como el de 2021 que acabó en todas las carreras en los puntos», insistió.

Será un año para demostrar que está ahí. La prensa italiana, muy dura con un Sainz al que exigen ser el número 2 de Ferrari. El entorno de Ferrari, siempre incómodo para quien no meten en su seno, no está jugando a favor del español. Por tanto, a la pregunta de si se ve más cerca o más lejos de ser campeón del mundo, aprovechando que estaba en La Coruña, tiró una gallegada muy de orden: «Lo veo cerca y lejos. Cerca porque estoy en uno de los mejores equipos, el más exitoso de la historia, pero estamos en un momento en el que hay equipos y pilotos muy fuertes como Red Bull y Ferrari. Tenemos que aprovechar las circunstancias. Este año he tenido por primera vez un coche para pelear arriba y he aprendido mucho a competir ahí, peleando por victorias y poles».

Ese es el objetivo que se ha planteado para 2023: crecer y crecer como piloto. De pelear por victorias y poles de manera casual a hacerlo de manera constante. Y así podrá brindar, con cerveza o con lo que sea.