Bakú marca el reinicio de la temporada de Fórmula 1

Parece que ha pasado un año entero o, lo que es más largo, una parada en boxes de Ferrari, pero la Fórmula 1 regresa por fin a la acción tras este bochornoso parón de tres semanas. La imposibilidad de encontrar un sustituto para el Gran Premio de China provocó que el mes de abril se quedara prácticamente desierto, y con unas temperaturas más propias del ídem (al menos en muchas zonas de España), el país del fuego acoge la cuarta carrera de la temporada.

El Gran Premio de Azerbaiyán pone fin a una larga espera. Tras tres carreras casi consecutivas, los fans de la Fórmula 1 esperan la de este fin de semana como agua de mayo. Habría que hablar en plural, siendo estrictos, dado que la FIA y Liberty Media han retorcido un poco más el formato sprint para darle un toque más espectacular y atrayente para el gran público. Más allá de pensar en la competición como un fin mismo, la Fórmula 1 se está 'netflixizando', lo que ha tenido tantos beneficios (se está multiplicando la audiencia mundial por encima del 140%, según estudios de la propia competición) como perjuicios (solo hay que escuchar a Max Verstappen pidiendo que se vuelvan a carreras clásicas).

En este sentido, el nuevo formato sprint tiene todos los visos de triunfar entre los fans menos exigentes. Los tres días de competición tendrán interés e influirán en el resto, dado que el viernes se disputará la clasificación que conformará la parrilla del domingo mientras que el sábado se queda como el día al sprint. Habrá una sesión llamada 'sprint shootout', en la que los pilotos saldrán uno a uno para buscar un tiempo que conformará la parrilla de una carrera corta de media hora que se celebrará horas después. Estas citas tendrán su propia clasificación aparte, así que si Alonso gana el sábado no se contará como la ansiada victoria 33.

Y es que este es un fin de semana marcado en rojo para los de Aston Martin. Tras unas semanas de descanso activo, más para los pilotos que para los ingenieros y técnicos, todos los equipos llevarán las primeras versiones de sus novedades para el resto de la temporada, lo que puede suponer un pequeño cambio en el 'statu quo' que se vio en las primeras tres carreras. Fernando Alonso y Max Verstappen son los únicos que no se han bajado del podio en lo que va de campaña, pero todo puede cambiar. Es pura estadística: si no es aquí será en otro circuito, pero alguno de los dos tendrá que caer eventualmente. Es por eso que estas semanas de descanso no pueden suponer un reinicio absoluto de su rendimiento, si quieren mantenerse al frente de la tabla.

«Después de tres carreras conocemos mejor nuestro coche, pero necesitamos continuar donde lo dejamos en Australia y mantener el impulso de desarrollo en las próximas carreras», advertía un Alonso que ha sido protagonista también estos días de rumores surrealistas sobre su vida privada. a los que ha respondido con humor. Solo falta que Taylor Swift se presente en Azerbaiyán (no está previsto, pero.) para que la esquizofrenia se desate.

Bakú cuenta con un trazado que gusta bastante a pilotos y espectadores, con largas rectas que permiten lograr altísimas velocidades pero también zonas reviradas y sinuosas, como el paso por la muralla del siglo XIII que tantas fotos espectaculares ha dejado en la corta historia del circuito. «El circuito nos presenta a los pilotos un desafío único, ya que enfrentamos muchas secciones estrechas de baja velocidad y luego rectas de velocidad extremadamente alta que crean muchas oportunidades para el riesgo y la recompensa», señalaba el piloto asturiano.

Ferrari, bajo presión

Los que necesitan dar un salto de calidad como sea son los de Ferrari. Tanto Charles Leclerc como Carlos Sainz han visto estas tres semanas como una oportunidad para salir del fuego que les estaba abrasando, hasta el punto de que el monegasco incluso ha sacado un sencillo musical al piano. En Maranello no están satisfechos con el devenir de la temporada, y la presión es un hecho. No es casual que Laurent Mekies, que llegó desde la propia FIA a la Scuderia para ser el que les llevara al éxito, haya aceptado el rol de jefe de equipo en sustitución del histórico Franz Tost al frente de AlphaTauri. Quedarse en Ferrari ya no es tan atrayente.

Dicho esto, el margen que les queda a los pilotos de mejora es amplio. Cuando se empieza con pocas expectativas, a poco que se mejore se ha hecho mucho. Especialmente vistos los precedentes: ninguno de los dos acabó la carrera aquí en 2022.