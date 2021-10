Alonso: «Tenía ganas de acabar la carrera»

La vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 no ha podido ser más anticlimática. Tras las buenas sensaciones de la clasificación, verse fuera de carrera en la vuelta 33 no era el guion previsto. Su cara al entrar en el box del equipo era un poema, y después de la cita al hablar con los medios recordaba más a aquellas decepciones de McLaren que a los días de gloria con Renault.

«Tenía ganas de acabar la carrera y no ha podido ser», se resignaba el asturiano, que no achacó solo a ese problema final de los frenos el pobre rendimiento del Alpine. «Al final los frenos han sido la causa del abandono, pero antes teníamos también un problema con las baterías en la recta, así que ha sido una carrera un poco a contrapié», admitió, aunque también apuntó a lo bien que se lo pasó en otros aspectos. «Al final ha sido emocionante, para mí ha sido un buen día igualmente, por el himno, la vuelta de formación, estar otra vez en la parrilla... fueron momentos bastante 'chulos'. No pudimos acabar, pero ya estoy pensando en Imola», se conformó.

Alonso no levanta falsas expectativas. «Una pena que no pudiésemos estar un poco más en la pista y pudiésemos completar la carrera, pero igual los puntos no eran posibles hoy o iba a estar muy justillo. Si tenía que pasar algo, aprender de ello y mejorar para la próxima», destacó, antes de admitir que, como a otros, aún le falta « tiempo en el coche».

Sainz: «Terminar era prioritario»

Por su parte, Carlos Sainz ya sabe lo que es sumar con Ferrari, algo que no es baladí viendo de donde vienen los de la Scuderia. El madrileño acabó octavo, en la misma posición en la que salió, pero más allá de eso, cumplió el objetivo mínimo: llegar a la meta.

«Ha sido muy importante acabar esta carrera, era la prioridad número 1 para coger experiencia con el coche. Ya habrá tiempo de volver a hacer las salidas que hacía con el McLaren y de volver a jugármela tanto en las primeras vueltas. De momento, toca hacer carreras y coger experiencia, conocer el coche en situación de carrera, en aire sucio», afirmó.

A Sainz le falta aún hacerse al SF21, como demostró su arrancada, que no fue del todo buena. «Una pena no haber podido salir bien y luego me lo he tomado con mucha calma en las primera vueltas, quizá con demasiada, pero no conocía el coche en aire sucio y cómo se comporta en esa situación», analizó. En este sentido, se vio con confianza en la zona media y eso es con lo que se queda. «Con aire limpio, la verdad es que iba muy rápido. Muy contento porque, a pesar de haber perdido dos posiciones en la salida, he tenido de los mejores ritmos de la zona media y para la primera carrera no está mal», se congratuló.