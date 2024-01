La Federación Canaria de Automovilismo establece las bases de su temporada 2024

La sala de prensa del Gran Canaria Arena acogió la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Canaria de Automovilismo, el primer paso para echar a andar la temporada deportiva correspondiente a 2024. Entre otros detalles, se aprobó por unanimidad el convenio de integración en la Real Federación Española de Automovilismo y el acuerdo de licencias para el año en curso.

El primer paso para iniciar la temporada 2024 ya se ha dado. La Federación Canaria de Automovilismo celebró este sábado 13 de enero, en la sala de prensa del Gran Canaria Arena, la Asamblea General Extraordinaria que estuvo centrada, principalmente, en los aspectos de índole deportivo. En las próximas semanas se convocará otra asamblea que tratará los aspectos económicos y la reforma estatutaria de la FCA.

En primer lugar, se aprobó por unanimidad el nuevo protocolo funcional de la asamblea. Igualmente, por unanimidad se aprobó el convenio de integración en la Real Federación Española de Automovilismo, así como el acuerdo de licencias para 2024 y el acta anterior.

El presidente de la FCA, José Ángel Batista, explicó detalles después de su primer año al frente de la federación. Valoró positivamente el ejercicio económico y el trabajo avanzado en pleno mes de enero, subrayando la gestión y uso responsable de los bienes de la federación, así como su viabilidad económica. Puso en valor el cambio de imagen, además de la cobertura mediática desplegada a lo largo de 2023.

Más novedades

En cuanto a las PPCC, se aprobó que las pruebas puedan volver a estar separadas por una semana. Al mismo tiempo, ya no será obligatorio inscribirse en los campeonatos para poder puntuar. Eso sí, en función de cada disciplina, llegará un momento en el que los pilotos y copilotos que no hayan competido con anterioridad, ni puntuarán ni bloquearán al objeto de no interferir en la resolución de los diferentes certámenes. Las Prescripciones Comunes fueron votadas por unanimidad.

Calendario

El Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto mantendrá la base de los últimos años en cuanto al número de pruebas, su distribución geográfica y sus coeficientes. Comenzará en marzo con el 'Villa de Santa Brígida' y finalizará en noviembre con el 'Isla de Lanzarote'. Queda pendiente la posible nueva ubicación del 'Comarca Norte', inicialmente fijado a mediados de julio entre el 'Villa de Adeje' y el 'Ciudad de La Laguna'.

También quedó confirmada la creación del TCRA, Trofeo de Canarias de Rallies de Asfalto, que dará cabida a una serie de vehículos con un cuadro específico reflejado en las PPCC de la Federación Canaria de Automovilismo.