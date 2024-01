El Elefante Rosa hace historia en el Dakar

En una etapa final llena de desafíos y emociones, el equipo del Elefante Rosa, liderado por el intrépido piloto Rafa Lesmes, ha cruzado la línea de meta en la 12ª y última etapa del Dakar 2024, celebrada en Yanbu. Con una participación marcada por la solidaridad, el equipo no solo alcanzó un destacado 9º puesto en la General Scratch de la categoría Classic y el primer lugar en camiones, sino que también cumplió su objetivo más noble: llevar alegría y esperanza a los pacientes de cáncer de mama.

El rugir de los motores se mezclaba con la emoción y la expectativa en la última etapa del Dakar 2024, en Yanbu. Entre los competidores, un equipo destacaba no solo por su habilidad en las dunas, sino también por su compromiso con una causa más grande que ellos mismos: el Elefante Rosa.

Rafa Lesmes, el piloto que ha guiado al equipo a través de desafiantes paisajes y difíciles condiciones, compartió sus impresiones al finalizar esta aventura: «Superamos el Dakar, un reto que nos puso a prueba en cada kilómetro. La última etapa fue un verdadero desafío con una visibilidad casi nula debido a la polvareda levantada por los vehículos. A pesar de los peligros y el estrés, logramos adelantar a otros competidores, manteniendo un ritmo constante y seguro.«

El Dakar 2024 no fue solo una carrera para el Elefante Rosa; fue una misión. «Nuestra victoria va más allá de los trofeos», afirmó Lesmes. «Estamos aquí para llevar un mensaje de esperanza y alegría a aquellos que luchan contra el cáncer de mama. Cada kilómetro recorrido, cada desafío superado, fue dedicado a ellos».

Así celebró el equipo el triunfo. c7

Tabatha Romon aseguró que «estamos supercontentas, yo no he podido parar de llorar durante toda la jornada, es muy emocionante, es mi primer Dakar y estoy muy agradecida de que sea por esta causa tan bonita y en este equipo tan maravilloso», subrayó la joven copilota. Por su parte, «Hemos sufrido un poco al final de la etapa, ha sido dura, con mucho polvo, jornadas en las que no veíamos nada, nuestro campeón roas se ha portado como lo que es, un campeón» Estamos cansados per o felices y contentos, esto va por todo lo que llevamos detrás.

Categoría Classic

El equipo, que logró un impresionante 9º puesto en la General Scratch de la categoría Classic y se proclamó el primero en camiones, ha demostrado que la determinación y la solidaridad pueden ir de la mano en una de las carreras más duras del mundo. Lesmes concluyó: «Nunca imaginé que ganaríamos una categoría en el Dakar. Pero aquí estamos, felices y orgullosos, no solo por nuestros logros, sino por haber podido compartir esta experiencia con todos los que nos han seguido y apoyado. Gracias a todos, nos veremos pronto.»

Con estas palabras, el equipo del Elefante Rosa cerró su participación en el Dakar 2024, dejando una huella imborrable no solo en las arenas de Arabia, sino también en los corazones de quienes luchan día a día contra el cáncer de mama. Su victoria es un símbolo de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los desiertos más áridos, la solidaridad florece.