Domingo Alonso, nuevamente protagonista del mercado canario

No ha sido el caso de Volkswagen Canarias, que con 8.243 unidades vendidas en 2019 ha logrado crecer 1,9 puntos en la cuota más importante, la de ventas a clientes particulares. Estos han vuelto a confiar en la firma alemana y, especialmente en el utilitario de referencia, el Polo, que con 3.869 unidades se ha vuelto a erigir como el automóvil más vendido en Canarias.

Siempre se ha dicho que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, axioma que han tenido presente las mujeres y hombres que componen el staff de Domingo Alonso Group, que cada año reciben el encargo de llevar a la marca Volkswagen a lo más alto del podio, con especial dificultad en un año convulso como el que acaba de finalizar, en el que el mercado ha caído de forma notable.

2020, nueva era

Ello no significa que los modelos térmicos vayan a desaparecer de la noche a la mañana. Nada más lejos de la realidad, pues en Wolfsburgo siguen trabajando en proyectos ilusionantes como el T-RocCabrio (abril), o el restyling del Tiguan (septiembre) y del Arteon (otoño), aunque el más esperado es el nuevo Golf, la octava generación de un mito del que se han vendido 35 millones de unidades, cuyo desembarco se producirá en cuestión de días.

Audi, líder premium

Hyundai se estrena en el podio

Seis años han bastado a Domingo Alonso Grouppara situar a Hyundai en el tercer peldaño del podio en cuanto a ventas en el canal privado, con más de 4.000 unidades comercializadas, lo que se traduce en una cuota del 7%.

No obstante, y a pesar de que el número de unidades vendidas no suman un volumen importante, Hyundai Canarias se muestra especialmente satisfecha de haber logrado la medalla de oro en movilidad eléctrica, con una cuota de mercado del 52% en el canal particular gracias a modelos como IONIQ y KONA.

Como vedette de la gama coreana se ha erigido un año más el Tucson, que por sexta ocasión consecutiva ha sido el SUV preferido por los usuarios particulares canarios, apoyado por el benjamín de la familia, el i10, también líder de su segmento, cuyo sustituto está a punto de darle el relevo.