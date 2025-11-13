DGJ Sport Team y CD Motor Primera Etapa unen fuerzas de cara al Rally Ciudad de Telde La emblemática prueba grancanaria celebrará en 2026 su edición número 50, por lo que será una fecha señalada

Juan Carlos de Felipe Telde Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:48

En colaboración con el CD Motor Primera Etapa, entidad que venía organizando la prueba grancanaria en sus últimas ediciones, el equipo que dirige David Espino asumirá tal responsabilidad en la misma edición en la que el Rally Ciudad de Telde celebrará sus bodas de oro.

DGJ Sport Team anuncia que tomará el testigo del Rally Ciudad de Telde en su próxima edición. El equipo que capitanea David Espino asume la responsabilidad de uno de los rallys más carismáticos del calendario canario y lo hace, por cuestiones organizativas, de común acuerdo con el CD Motor Primera Etapa.

El equipo organizativo que preside José Miguel Zerpa, hasta ahora el máximo responsable que había llevado a puerto las ediciones precedentes, seguirá vinculado a la organización del Rally Ciudad de Telde, en este caso, como uno de los apoyos principales de DGJ Sport Team.

Cabe recordar que la prueba grancanaria celebrará en 2026 su edición número 50, por tanto, será una fecha subrayada en rojo en el calendario automovilístico de la provincia de Las Palmas. No en vano, la cita teldense formará parte del Campeonato Bp de Rallys de Las Palmas de la próxima temporada.

La historia del Rally Ciudad de Telde comenzó a escribirse en el mes de junio del año 1976, un primer capítulo de su historia en el que la pareja Domínguez-Blanco, sobre un Mitsubishi Lancer GSR, inscribió su nombre como ganadora, iniciando así una larga historia por la que han pasado los mejores pilotos de Canarias.

Desde entonces, y salvando la edición de 2020 que no se disputó debido a la crisis sanitaria, el Rally Ciudad de Telde ha sido fiel al calendario de cada temporada. Por tanto, en 2026 cumplirá 50 ediciones y sus correspondientes 50 años, un motivo de celebración para una cita que forma parte del ADN de los aficionados grancanarios en general y de los teldenses en particular.

«Es un reto, el Rally Ciudad de Telde tiene un enorme prestigio en Canarias y sus 50 años de historia son el reflejo del trabajo que todos han llevado a cabo para llegar hasta aquí», explica David Espino. El presidente del CD DGJ Sport Team agradece la confianza del presidente del CD Motor Primera Etapa: «José Miguel Zerpa ha confiado en nosotros y juntos trabajaremos en la edición de las bodas de oro de este rally con tanta historia».

En breve, DGJ Sport Team activará la web oficial del Rally Ciudad de Telde y sus correspondientes redes sociales.

