Cómo eran las vacaciones en coche hace 50 años

Un sondeo del CIS del año 72 revelaba que solo la mitad de la población tenía vacaciones remuneradas y, de ellos, no todos veraneaban. Quienes no lo hacían (un 49%) alegaban que no tenía recursos económicos o que tenían trabajo. Los que sí salían de veraneo lo hacían cerca. Hace 50 años los coches, modelos como el SEAT 127, el Renault 5, el Simca 1.200 o el más familiar SEAT 124, se llenaban hasta arriba con toda la familia, normalmente cinco miembros de media entre padres e hijos, sin tener en cuenta a los abuelos, y los maleteros rebosaban con todos los enseres que, para los afortunados que podían disfrutar de unos días de vacaciones, se iban a usar en el destino turístico, ya fuese la playa o la casa familiar del pueblo.

Hace 50 años, SEAT quiso aportar una solución a esos clientes cuando lanzó la carrocería familiar de su berlina 1430, la versión premium y potenciada del SEAT 124. Hace 50 años, el inicio del viaje de vacaciones de verano puede que no fuera muy distinto al actual. debido a las consecuencias sociales y económicas que ha generado la crisis del Covid-19. Pocos viajaban en avión o al extranjero. No había dos coches en la familia.