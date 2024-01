Carlos Sainz y su victoria contra el tiempo

David Sánchez de Castro Sábado, 20 de enero 2024, 17:50 | Actualizado 17:55h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Es probable que estas líneas puedan servir para que varias generaciones se sientan identificadas. Todas ellas tendrán en común la admiración hacia Carlos Sainz, una constante en el deporte español que lleva brillando desde mucho antes de que el que escribe esto peinara canas y posiblemente mucho antes de que muchos de los lectores tuvieran capacidad para ello. Solo hace falta echarle un ojo al perfil de la Wikipedia, esa enciclopedia que sustituye a la memoria, de Carlos Sainz Cenamor (no confundir con Carlos Sainz Vázquez de Castro) para darse cuenta de lo que ha logrado, en lo profesional, personal y hasta empresarial. Por no faltarle, no le falta ni un vino propio, el Pegaso, con el que brindar por una vida de las que se pueden decir bien vividas.

Acudir a recibir a Carlos Sainz al aeropuerto Adolfo Suárez (presidente que conoció) Madrid Barajas es también un buen ejercicio. Hacerlo como periodista permite acercarse más a la leyenda, pero hacerlo como aficionado brinda la oportunidad de estar frente a un titán, uno de esos que podría estar en el manido olimpo de los dioses griegos del deporte o, más bien, en el salón del Valhala de los nórdicos, tierras donde Sainz reinó hace ya eones, junto a Odín, Thor, Freya y Loki. Porque Sainz está curtido en mil batallas, y es en este salón donde se celebraban las victorias para los soldados caídos. Noticias relacionadas Perfil Carlos Sainz y un legado eterno para el deporte y la vida David Sánchez de Castro Los triunfos que elevan a Sainz al olimpo del Dakar Isaac Asenjo Última etapa Honor para Carlos Sainz, tetracampeón del Dakar con 61 años David Sánchez de Castro Ver a niños, adolescentes, adultos y ancianos vestir camisetas doradas, confeccionadas para la ocasión por sus trabajadores de los karting que tiene a su nombre, y que aún siguen siendo un lugar de peregrinaje obligado, da buena muestra de la lucha contra el tiempo que lleva muchos años ganando Sainz. Porque, ¿cuántas veces habrá tenido que responder mucho antes de este domingo sobre la retirada? Sainz no se retiró antes de manera absoluta (sí lo hizo brevemente del Mundial de rallies en 2004, y su despedida provocó que el Paseo de la Castellana de Madrid se quedara pequeño) porque no puede. El automovilismo, esa droga que a veces cuesta vidas (y Sainz lo ha vivido de cerca), es una forma de vida. El proyecto con el que ha ganado su cuarto trofeo Touareg no era sencillo. El primer año se quedó todo a medio preparar, y a Sainz no le costó mucho poner la mirada que hiela a quienes se la encuentran. Porque para casi todo el mundo, Carlos Sainz es el Matador, pero en los corrillos se convierte en un Miura que muy pocos se ven con los redaños de torear. Él lo sabe, nosotros lo sabemos y en ese juego se ha movido la relación entre medios y campeón durante toda su trayectoria deportiva, y se seguirá moviendo cuando cuelgue el casco definitivamente. Del legado de Sainz ya se ha hablado largo y tendido, pero posiblemente sea la manera en la que tiene de trabajar lo que le hace ser aún más querido y admirado. Porque no son los títulos, ni en el Mundial de rallies (donde tiene dos), ni en el Dakar (donde tiene cuatro), sino la forma de conseguirlos. Es una manera de entender el trabajo, que va por escudriñar hasta el último detalle para darle su forma, pringarse las manos con la grasa de los motores sin ser un divo, que bien podría serlo, y poner todo a su gusto, consciente de que su manera de ser es una manera de ganar. Una herencia que su hijo, que está llamado a ser mucho más si la suerte le acompaña, tiene bien aleccionada desde que informó a su padre que quería seguir su estela, pero por el asfalto de los circuitos. El futuro que tiene Carlos Sainz a partir de ahora será razonablemente parecido al que tenía hasta ahora. Porque ha llegado a los 61 años como un deportista fuera de serie y con unas capacidades físicas propias de alguien de 40 es por su incansable y perseverante forma de prepararse, tanto física como mentalmente.

