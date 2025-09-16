Buena cosecha de los canarios en Asturias

Juan Carlos de Felipe Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 19:36 Comenta Compartir

El Rally Princesa de Asturias 2025 del S-CER se estrenó como prueba únicamente con tramos sobre tierra y en estas condiciones, los diferentes equipos, pilotos y copilotos canarios sacaron una buena cosecha de resultados, teniendo actuaciones brillantes en sus diferentes apartados clasificatorios. Lo más destacado el título obtenido por los tinerfeños Giovanni Fariña-Alejandro Rodríguez en la Peugeot Rally Cup Ibérica. El presidente de la FCA, Miguel Angel Domínguez, acudió a la cita asturiana para seguir en directo a la representación canaria.

El grancanario Dani Sosa copiloto en el equipo oficial Citroen España logró el cuarto puesto de la general junto a Unai de la Dehesa con el C3 Rally2, tercero realmente en los puntos del campeonato, ya que los jóvenes ganadores en Asturias, los estonios Jürgenson-Lesk (Ford Fiesta Rally2), no suman ni bloquean puntos.

El lanzaroteño Ariday Bonilla también tuvo un gran debut con el joven piloto Juan Manuel Grigera de tan sólo 16 años (haciendo de piloto Bonilla en los tramos de enlace), que fueron octavos absolutos y ganadores de la PAST Rally3 Trophy Iberia con un Ford Fiesta de dicha categoría.

El también piloto lanzaroteño Javi Cañada con el copiloto grancanario Aday Ortiz fueron los mejores representantes canarios en la Peugeot Rally Cup Ibérica y en el Desafío Peugeot nacional, logrando la tercera plaza en ambos casos, no sin antes sortear varios problemas para estar en la meta final y continuar con sus opciones al título en el Desafío en las próximas citas.

Cuartos en estos mismos certámenes fueron los tinerfeños Giovanni Fariña-Alejandro Rodríguez con su Peugeot 208 Rally4, pero en su caso tuvieron un gran premios al sumar los puntos necesarios para proclamarse campeones en la Peugeot Rally Cup Ibérica 2025, en una prueba donde sufrieron todo tipo de adversidades para llegar al final y gracias a eso confirmaron su liderato por un sólo punto de diferencia sobre sus rivales más directos. Un título que les llevará a subir un escalón deportivo la próxima temporada gracias a los incentivos de esta fórmula de promoción que organiza Sport&You. Y todavía cuenta con opciones en el Desafío, pero ya el primer gran objetivo está cumplido y lo tienen en su poder.

A pesar de mostrar un buen ritmo dentro de los tramos, nuestro representante con más participaciones en los rallys nacionales, el piloto de Fuerteventura Gustavo Sosa volvía a subirse a un Skoda Fabia RS Rally2 y demostraba su buen nivel que no se vió reflejado en la clasificación general. Con Gustavo volvía a copilotar la herreña Maite Gutiérrez, que después de su experiencia en el Volcanes ha llegado para quedarse en los rallys de tierra nacionales.

La buena actuación de los canarios la completaron Alvaro Santana-Juan Monzón dentro de la Clio Trophy Spain, donde subieron al tercer escalón del podio, después de estar luchando por el triunfo. Pero las incidencias de carrera le fueron alejando del liderato y al final cosecharon una tercera plaza que les mantiene muy vivos en este trofeo promocional de Renault.