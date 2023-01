Al-Attiyah sentencia el Dakar 2023 el día que Loeb hace historia

Nasser Al-Attiyah gozará de un desfile de la victoria este domingo en la llegada a la meta final del Dakar 2023, tras sostener la ventaja que tiene sobre un Sebastien Loeb de leyenda.

El francés logró su sexta victoria consecutiva, superando el hito que logró él mismo el día anterior y al casi mítico Ari Vatanen en 1989. Además, también igualó la marca de más triunfos parciales en una misma edición, siete, con lo que empata con Carlos Sainz, que las logró en 2011. Como aquel, Loeb no será el ganador de este raid. Aunque el galo logró superar a Moraes en la general y confirmar así una espectacular recuperación después de los problemas de los primeros días, no ha sido capaz de alcanzar a un Al-Attiyah que se ha dedicado a contemporizar su ventaja durante la última semana. Sin Sainz, Al-Rahji o Peterhansel, solo tenía a Loeb como rival. Hace ya varias jornadas que se sabía ganador del Dakar, por lo que solo ha tenido que controlar que no le arrebatara muchos puntos de cara al Mundial de Cross-Country, algo que para él es un objetivo secundario.

«estoy contento de conservar el liderato hasta la meta final. Para el campeonato es importante estar ahí como hoy, porque nos da puntos frenta a un Séb que no para de jugar la baza de la victoria de etapa. Hoy, terminar justo detrás de él limita la diferencia a 1 punto, pero bueno, lo importante para mí es la victoria en el Dakar. Ha sido una carrera fantástica para nosotros, ahora solo falta que nos llevemos el título a casa», destacaba el catarí en la meta de Al-Hofuf.

Suyo será el trofeo 'Touareg' de esta edición, quinto en su palmarés, por lo que se confirmara como uno de los más grandes en la categoría de coches, desempatando con Vatanen (que ganó cuatro) pero aún con tres más pendientes para igualar los 8 que ha conquistado Peterhansel solo en cuatro ruedas. Aún le queda a Al-Attiyah para ser el nuevo 'señor Dakar'.

Price y Benavides, en un suspiro a por el Dakar

Toda la emoción que ha faltado en la categoría de coches la está teniendo la categoría de motos hasta el final. Kevin Benavides ha conquistado la penúltima victoria de este Dakar tras ciertos momentos de confusión en los que se dio por vencedor inicial a Michael Doherty. El de Husqvarna había entrado primero, pero la organización devolvió más de 20 minutos al argentino de KTM por ayudar a Matthias Walkner, que sufrió un percance, por lo que fue proclamado ganador del día al final de la jornada.

Con este resultado y los 2:28 que cedió Toby Price en la meta, ambos están separados por solo 12 segundos para la última jornada. El australiano, que ya sabe lo que es ganar el Dakar dos veces por una del argentino, partirá a por todas con la intención de que su compañero de equipo no le arrebate la gloria, mientras que para Benavides es una oportunidad de oro para demostrar que la apuesta de KTM por él está más que justificada.

Será, además, una etapa muy especial. Conforme a lo que dice el reglamento, y para darle más enjundia a la última jornada del raid, los pilotos de motos saldrán en orden inverso a la clasificación, por lo que Benavides saldrá como la penúltima moto y Price será el último. Esto implica que ambos ya tendrán las trazadas de todos los competidores por delante, lo que priva de la emoción de la lucha con la navegación pero ayuda a que sea un ataque a 'full gas' sin dejarse nada. Con solo 12 segundos que limarse entre ellos, un mínimo fallo o una caída puede ser fatal, algo que es a lo que se agarra un Skyler Howes que pese a ser el piloto que más días ha estado al frente de la clasificación se despedirá sin la gloria… salvo que sea capaz de recortar los casi tres minutos y medio que tiene de desventaja con la dupla de KTM en los escasos 136 kilómetros cronometrados que quedan.

La meta final del Dakar 2023 a orillas del Mar Rojo en las playas de Dammam pondrá la guinda final a un raid mucho menos duro y emocionante de lo que se esperaba en las cuatro ruedas, pero mucho más en las de dos.