Adián Pérez y Javier Padrón refuerzan su líderato del Provincial de Las Palmas de RallySprint

Los lanzaroteños del Toyota Corolla AE82 firman un quinto puesto en Antigua que les consolida al frente de la tabla. Ahora, su ventaja sobre los segundos clasificados es de 27 puntos. En la nueva Supercopa A/T Fuerteventura, Sergio López asciende hasta la primera posición en el apartado reservado a los pilotos.

Adián Andrés Pérez y Javier Padrón completan la primera mitad del Campeonato Provincial de Las Palmas de RallySprint con su liderato reforzado. La dupla lanzaroteña ha ampliado su ventaja al frente del certamen convocado por la Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP) hasta los 27 puntos con su resultado en el 2º RallySprint Antigua. Los del Toyota Corolla AE82 acabaron la prueba majorera en una valiosa quinta posición para sus intereses.

Ampliar Sergio López y Kilian Camacho ganaron la Supercopa del Fuerteventura.

La prueba organizada por los Clubes Unidos de Fuerteventura (Tibiabín, Betan, Fuertemotor y Adael), estuvo repleta de sobresaltos. El primero de estos llegó nada más empezar, cuando Víctor Antonio Afonso y Jonay Fragiel sufrieron una salida de carretera con su Hyundai i20 R5. Este percance, además de suponer el abandono de un equipo que aspiraba a batallar por los puestos de honor, obligó a detener la competición durante cerca de sesenta minutos.

Tras ese desafortunado accidente, Esteban Feo y Jonathan Hernández mostraron sus credenciales en la reanudación. Los del Mitsubishi Lancer Evo IX estaban impartiendo un monólogo en la especial entre La Corte y Los Valles. Encadenando un scratch tras otro, llegaron a la sexta y última cronometrada con una ventaja de 44.1« sobre sus rivales más próximos. Sin embargo, toda esa renta se esfumó con una avería que les abocó a la retirada.

Ampliar Edgar Camacho y José Ángel Carballo, con su Volkswagen Golf V GTI.

Esta postrera baja entregó la batuta de mando a los palmeros Édgar Camacho y José Ángel Carballo, quienes hasta ese momento rodaban en un cómodo segundo lugar. Los del Volkswagen Golf V GTI no sucumbieron a la presión de verse con un triunfo absoluto en las manos y completaron la decisiva manga final con el mejor tiempo a su nombre. Los 35 puntos logrados con este triunfo les sitúan dentro del top cinco del Provincial de Las Palmas.

Descanso hasta septiembre

Miguel Ángel Quintino, acompañado esta vez por José Eduardo Ramos, se adueñó del segundo puesto de la general con su BMW M3 E30 tras superar por tan solo tres décimas de segundo a los locales Sergio López y Kilian Camacho. Los del Mitsubishi Lancer Evo VI, a su vez, fueron los ganadores de la nueva Supercopa A/T Fuerteventura, un apartado que pasan a comandar tanto en la clasificación reservada a pilotos como en la destinada a navegantes.

José Javier Rodríguez y Daniel Pérez, con un Opel Corsa OPC, concluyeron cuartos, justo por delante del binomio compuesto por los líderes del campeonato provincial. Ahora, el automovilismo en la mitad oriental del Archipiélago se toma unas vacaciones de dos semanas. La competición regresará el fin de semana del 5 y 6 de septiembre con el 30º Rally de Antigua, en Fuerteventura; y el 9º RallySprint Era del Cardón, en la isla de Gran Canaria.