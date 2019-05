17.000 kilómetros en un Kona 100% eléctrico

Hyundai Canarias ya ha dado el pistoletazo de salida de Road to Busan . Yuna Moon, coreano de nacimiento pero un grancanario más desde hace 40 años, inició ayer la aventura de los más de 17.000 kilómetros que le esperan para llegar a Busan en un KONA 100% eléctrico.

Más de 17.000 kilómetros repletos de aventuras y desafíos que superar a Yuna y al Hyundai KONA eléctrico, que ayer comenzó con sus primeros kilómetros desde Agadir, rumbo a Essaouira y Marrakech. La aventura podrá seguirse a través del microsite de Hyundai Canarias Road to Busan , un grupo específico de Facebook denominado " Road to Busan: una aventura en coche eléctrico " y en el perfil de Instagram " Road To Busan_Oficial ".

Después de meses de trabajo, de puesta a punto, de reuniones de equipo y planificación, por fin ya ha dado comienzo Road to Busan, que atravesará más de 22 países, pasando por África, Europa y Asia, hasta llegar a su anhelado destino: Busan.