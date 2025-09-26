Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El Molina Sport viaja a Baleares ante un viejo conocido como es el Espanya HC. C7

El Molina Sport se reencuentra con el Espanya en la segunda jornada de la Liga Élite

Hockey en línea ·

Los grancanarios buscan su segunda victoria en casa de los baleares a los que derrotaron recientemente en la semifinal de la Supercopa de España

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:55

Partido complicado el que le espera al Molina Sport en la primera salida a domicilio de la temporada 2025-26. Los amarillos visitan a un viejo conocido, el Espanya HC de Palma de Mallorca este sábado (19.00 horas).

Grancanarios y baleares vienen de ganar sus respectivos partidos en la primera jornada. El Molina sufría más de lo previsto en casa para doblegar al Castellón (11-9) en un duelo que no se decidió hasta su recta final y en el que Kevin Mooney, con cinco goles, asumió la responsabilidad goleadora de los canarios ante la ausencia por lesión de su killer, Chuck Baldwin. Por su parte, el Espanya se impuso en su visita al Envolvente Las Rozas por 2-5, en una pista siempre complicada por sus amplias dimensiones y en un partido en el que Josep Tomàs fue el máximo goleador con dos dianas.

Ambos equipos se vieron las caras recientemente en las semifinales de la Supercopa de España disputada en el Polideportivo Zorroza de Bilbao. El triunfo fue por la mínima para los grancanarios (2-1), que se adelantaron con un doblete de Jan Andrysek, mientras que en la recta final del duelo anotó el tanto del honor Mikulas Skoupy en jugada individual.

La ausencia por lesión de Chuck Baldwin, el máximo goleador de las dos últimas ediciones de la Liga Élite, obligará una jornada más al resto de jugadores a dar un paso al frente para paliar su ausencia.

