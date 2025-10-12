Mogán repite un año más como base de vida de la 360º The Challenge Gran Canaria

El municipio sureño acogerá a los 120 participantes que afrontarán 265 kilómetros y 12.786 metros de desnivel positivo entre el 5 y el 9 de noviembre

Mogán volverá a albergar un año más una de las bases de vida de la décima edición de la 360º The Challenge Gran Canaria, que continúa desvelando los puntos oficiales para los 120 participantes que afrontarán los 264 kilómetros y 12.786 metros de desnivel de esta exigente carrera de montaña de autosuficiencia.

El municipio sureño se suma al de Guía como espacio para el descanso de los corredores y corredoras por un recorrido que se dará a conocer diez días antes del comienzo de la carrera, que tendrá lugar entre el 5 y el 8 de noviembre. En los próximos días se irán desvelando el resto de las cinco bases de vida con las que contará la 360º The Challenge Gran Canaria.

El concejal de Eventos Deportivos del Ayuntamiento de Mogán, Luis Miguel Becerra André, resaltó que esta prueba deportiva «va a ser un atractivo más para nuestro municipio». «El incremento de participantes y, especialmente, de corredoras, es un indicativo muy positivo», añadió Becerra, quien resaltó la participación de corredores moganeros como José Bordón, segundo en la edición de 2023, o Javi Blanco.

«Para nosotros va a ser un orgullo recibir a esos 120 participantes que van a afrontar este auténtico reto» y quienes, adelantó el concejal, «probarán productos de Mogán» a su paso por la base de vida.

La 10ª edición de la 360º The Challenge Gran Canaria será la de los récords. El pasado viernes se cerraron las inscripciones con un total de 120 participantes, una cifra que no se había alcanzado en las nueve ediciones anteriores. De estos, 11 serán mujeres, que supondrá también la mayor presencia femenina de la historia.

Entre ellas estará la francesa Claire Bannwarth, ganadora de las cinco últimas ediciones. Una de las candidatas a quitarle el cetro será la alemana Katharina Hartmuth, que llegará a la isla tras vencer en el Tor des Géants y subirse al tercer cajón del podio del UTMB de Chamonix.

En el apartado masculino, entre los favoritos estarán el italiano Luca Papi, único corredor que ha finalizado las nueve ediciones de la 360º The Challenge Gran Canaria de las que ha ganado en cuatro ocasiones; y los canarios José Bordón y Álvaro Santana.