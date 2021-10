Miguelo Betancor inscribe su nombre en el Salón de la Fama

La Terraza Sur del Estadio de La Cartuja de Sevilla acogió este jueves la solemne y emotiva Ceremonia de Ingreso de los miembros de la Promoción 2019 del Hall of Fame del Baloncesto Español. Ocho jugadores y jugadoras, tres entrenadores y entrenadoras, un club, un directivo, dos periodistas, un equipo, una ciudad y un árbitro, el grancanario Miguelo Betancor, han sido los elegidos para abrir este proyecto de la FEB y el diario madrileño deportivo As.

La directora general de promoción, hábitos saludables y tejido deportivo de la Junta de Andalucía, María de Nova, recibió en el escenario a Miguel Ángel Betancor, quién bromeó con un «por lo menos no ve van a silbar hoy...», para después aseverar que «tengo que dar muchas gracias al baloncesto porque es un estilo de vida. Si el baloncesto español no hubiera estado tan alto yo no habría podido pitar partidos tan importantes. En este Hall of Fame entro yo pero entra el arbitraje».

No se olvidó tampoco Miguelo de sus vecinos palmeros que están pasando por una delicada situación por culpa del volcán. «Y algo para acabar: si yo he llegado a algo es porque alguien me ha ayudado, y aparte de mi familia ha sido Pedro Hernández Cabrera, un gran árbitro, un palmero de La Palma, al que quiero decir que todo el baloncesto está con ellos», aseveró el exárbitro y expresidente del CB Gran Canaria, entre otras muchas cosas.

Junto a Miguelo Betancor, los elegidos fueron los jugadores Juan Carlos Navarro, Amaya Valdemoro, Juan Antonio San Epifanio Epi, Juan Antonio Corbalán, Emiliano Rodríguez, Fernando Martín (in memoriam), Maribel Lorenzo (in memoriam) y Arvydas Sabonis (internacional); los entrenadores María Planas, Pedro Ferrándiz y Antonio Díaz Miguel (in memoriam); el Club Esportiu Laietà, Ramón Trecet, Anselmo López (in memoriam), Andrés Montes (in memoriam) y la ciudad madrileña de Alcobendas (extraordinario).