El Metropole mejora su eficiencia energética con una inversión de 1,1 millones

El Gobierno de Canarias culmina las obras en el club capitalino a través de los Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE

El viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, visitó este jueves las instalaciones del Club Natación Metropole, en Las Palmas de Gran Canaria, para conocer de primera mano la fase final de los trabajos de mejora de eficiencia energética que se desarrollan en el recinto.

La actuación, con una inversión total de 1,1 millones de euros procedentes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, avanza en su recta final con la reciente conexión de los paneles solares y la inminente puesta en marcha de las nuevas bombas de calor que servirán para climatizar las piscinas del club.

Durante la visita, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, destacó que este proyecto «demuestra que el deporte canario sabe invertir con responsabilidad, pensando en el presente y en el futuro del sistema deportivo». Subrayó el papel del Club Natación Metropole como «una auténtica factoría de deportistas de élite y, ahora también, de responsabilidad social y ambiental», y expresó su agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible la obra: al propio club, a las empresas ejecutoras, a la Real Federación Española y a la Federación Canaria de Natación, así como al personal técnico y funcionario del Gobierno de Canarias que tramitó la financiación europea y gestionó el proyecto. Sabroso valoró especialmente que «una inversión de fondos europeos canalizada por la Consejería haya podido ejecutarse en tiempo récord gracias al esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas».

Por su parte, el presidente del Club Natación Metropole, Antonio Santana, explicó que la actuación ha permitido acometer cuatro mejoras fundamentales: la instalación de una pérgola con 182 paneles solares, la renovación completa de la sala de máquinas y del sistema de calefacción de las piscinas y del agua sanitaria, y la incorporación de mantas térmicas que evitan la pérdida de calor durante la noche. Subrayó que estas medidas «supondrán un ahorro energético superior al treinta por ciento y una reducción notable de emisiones contaminantes», situando al Metropole como «un club más limpio, eficiente y económicamente sostenible, sin renunciar a seguir siendo un referente deportivo y social en Canarias».

Modelo sostenible

Durante esta semana se ha procedido a la conexión de los paneles solares instalados sobre la pérgola del graderío, con una potencia de 91 kilovatios, y se han puesto en marcha las bombas de calor de alta eficiencia que sustituirán a los antiguos sistemas térmicos. Además, se ha completado la instalación de las mantas motorizadas que cubrirán las cuatro piscinas del club para conservar la temperatura del agua y reducir el consumo energético durante los periodos de inactividad.

Las obras, dirigidas por el arquitecto Fernando Briganti y el ingeniero Reinaldo Quirós, contemplan además la producción de energía fotovoltaica en la cubierta del graderío, capaz de generar alrededor de 141.500 kilovatios hora al año y evitar la emisión de más de cien toneladas de dióxido de carbono anuales, una cantidad equivalente a la absorción de cerca de cinco mil árboles adultos.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes mantiene su compromiso con la modernización de las infraestructuras deportivas de las islas, impulsando proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad en el marco de la transición ecológica que promueve el Gobierno de Canarias.