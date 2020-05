Mela Falcón seguirá defendiendo los colores del Rocasa

Palmarés de lujo.

Pocas jugadoras presentan además un palmarés como el de Melania Falcón, con una Liga Guerreras Iberdrola, 2 Copas de la Reina, 2 EHF Challenge Cup y 2 Supercopas de España. «Estoy muy contenta con la renovación porque me demuestra a mí misma que soy una jugadora importante para el club y le agradezco muchísimo la confianza que depositan en mí una temporada más», afirma la jugadora isleña en declaraciones ofrecida a la web oficial del club teldense.

«Creo que entre todas conformamos un gran grupo y me gusta mucho el tener la oportunidad de poder pelear por más títulos junto a ellas la próxima temporada», añade.

«Llegué al club en categoría cadete de segundo año, hace ya dieciséis años, y es prácticamente mi vida, aunque cuando era pequeñita jugué algo de tiempo en otro club, pero me he criado deportivamente en el Rocasa Gran Canaria y es aquí donde he tenido la oportunidad de ganar todos los títulos que figuran en mi palmarés», recuerda.

Por su lado, Carlos Herrera, entrenador jefe del Rocasa, también mostró su felicidad por la renovación de una de las grandes referentes en su grupo. «Estamos muy contentos con la renovación de Melania, una jugadora que ha estado en todas las categorías del club, que se ha formado en nuestra base y que ha conquistado todos los títulos que el club tiene en sus vitrinas», aseveró también en declaraciones para el medio oficial.

«En su aportación en la cancha durante estos años lo está haciendo muy bien, y cuando ha tenido compañeras en el equipo que se lo han puesto un poco más difícil ella ha dado un paso adelante y ha rendido a un buen nivel. En su otro rol como segunda capitana, junto a María conforman un buen tándem y manejan muy bien el grupo», añadió el preparador de las teldenses.