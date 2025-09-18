El saltador grancanario, actual subcampeón del mundo en 27 metros, busca el podio este fin de semana en la prueba de Boston de las Series Mundiales de Red Bull Diving 2025 | Actualmente es el número uno del ránking mundial

«Ser medallista mundial fue un sueño hecho realidad... y no dudo que esta modalidad será olímpica»

El saltador grancanario Carlos Gimeno (centro) es el actual líder del ránking mundial en la modalidad de 27 metros.

El clavadista grancanario Carlos Gimeno -él prefiere que se le diga saltador de grandes alturas- llega como uno de los grandes favoritos al título en la última parada de la temporada de las Series Mundiales del Red Bull Cliff Diving 2025, que se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Boston. Ya el año pasado irrumpió el radar deportivo nacional con su medalla de plata en los mundiales de Singapur y en la actualidad lidera el ranking internacional como el mejor deportista sobre la altura de 27 metros. Con él hablamos de sus espectativas en Estados Unidos y sus orígenes en esta disciplina poco conocida para el público isleño en general.

-¿Cómo valora su rendimiento en estas Series Mundiales de Red Bull Cliff Diving 2025 y cómo ve sus opciones de podio para la última de cita de Boston?.

-En la primera parada, en Filipinas, quedé quinto; pienso que todos los rivales que quedaron por delante de mí ya habían competido en ese lugar y da cierta ventaja. Después, en Italia, me fue muy bien porque quedé primero, y así alcancé el segundo puesto en la clasificación general. En Mostar, hace dos semanas, de cuatro saltos hice tres perfectos y uno mal, lo que hizo que quedara sexto en esa competición y cuarto en la general, pero todavía tengo opciones de ganar todo el circuito. Respecto a las opciones de podio en Boston, lo veo asequible, aunque no he podido entrenar bien después de Mostar por una gripe que me dio. Aun así, sé que puedo hacer un buen papel.

-Ya el año pasado logró una medalla de plata en el Mundial de Natación de Singapur que sorprendió a propios y extraños. ¿Imaginaba esa repercusión?

-Pues sí que sabía que esa competición es la que mas repercusión tiene y la verdad que ser medallista mundial es todo un sueño hecho realidad.

-¿Siente que debería ser ya la modalidad de saltos de gran altura olímpica?

-Ahora que los chicos van a saltar en el campeonato de Europa de 20 metros y seguramente también World Acuatics cambie de 27 a 20, creo habrá muchos mas saltadores y será olímpico en un futuro, así que vamos por buen camino.

-Háblenos de sus inicios en esta disciplina. En Canarias han salido saltadores de 3, 5 metros… pero no recordamos a ninguno en 27 metros….

-Pues mis inicios comienzan con mi familia en una caravana por Fuerteventura, Cotillo, Morro, Jable, Jandia... Ahí es donde comencé a saltar de rocas al agua. Después, me metieron en el Metropole, donde aprendí la técnica, y ya luego a base de entrenamiento, sacrificio, dolor y lágrimas conseguí coronarme como número uno del mundo este año.

-Si ya a la gente le da respeto saltar de pie un trampolín de 5 metros…. ¿Cómo se entrena cuerpo y mente para acometer saltos de tales dimensiones? ¿Qué le motivó a dedicarse a ello?

-Sabía que, si lo hacía, sería único y es lo que me gusta, ser exclusivo, por eso tengo varios récords mundiales de saltos que solo yo los hago. Y por superación personal.

-¿Qué consejos les daría a aquellos jóvenes que quisieran probar esta especialidad?

-Que entrenen bien la base y que hagan miles de repeticiones de poca altura y vayan subiendo poco a poco.

-¿Cuáles serán sus próximos retos deportivos?

-Seguir ganando trofeos y medallas.

-Es inevitable preguntarte si echas de menos el terruño o si de vez en cuando te da 'morriña' por estar de un lado para el otro de viaje con las competiciones.

-Echo de menos mi casita, con mi terrenito, mi gym, mis baños de hielo, mi sauna, mi rutina… Como durante cuatro meses al año estoy viajando, no puedo, pero bueno... Es parte de mi trabajo también y tengo que aceptarlo. Los otros ocho meses puedo disfrutar de mi rutina.