Maspalomas dará a conocer a los vencedores de las Open Water Series de 2025

La prueba se disputará el sábado 20 de septiembre con tres distancias: 7.400, 2.000 y 1.000 metros | En la edición de 2024 participaron un total de 233 nadadores

MIB San Bartolomé de Tirajana Martes, 9 de septiembre 2025, 13:55

Una cita para conocer a los ganadores de un circuito que atrae la atención de los deportistas que disfrutan de las travesías en aguas abiertas. El sábado 20 de septiembre será el colofón de las Open Water Series en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

Tras las travesías de Mogán, La Gomera y Playa de Aro, en Girona, llega la Maspalomas Open Water Gran Canaria que coronará a los vencedores absolutos de esta temporada 2024-2025, que cuenta con la organización de Top Time Eventos.

En la zona del Faro de Maspalomas se realizó hoy martes la presentación de esta travesía que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el Patronato de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes del Cabildo.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, expresó su satisfacción por que la prueba alcanza su decimocuarta edición, «y lo hace consolidada y creciendo. Queremos que disfruten los que participen y quienes vengan como espectadores. Los profesionales de las distintas concejalías del municipio se vuelcan con todos los eventos que aquí hacemos».

También asistió el consejero de Turismo de Gran Canaria, Carlos Álamo, quien puso en valor «el escaparate que supone un evento de este tipo para que siga generando ese binomio del turista y el deporte. Son imágenes que se verán en todo el mundo. Y también valoramos que es una prueba que se preocupa mucho de la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en varias facetas. Será todo un espectáculo que mostrará parte de la maravillosa costa que tenemos en Gran Canaria».

Por último, Víctor Navarro, que acudió en representación del Instituto Insular de Deportes, añadió que «esta edición de la Maspalomas Open Water Gran Canaria supone un apoyo más para seguir impulsando nuestros planes para incentivar la promoción de la actividad física en toda la Isla».

Y si en la tarde del viernes 19 se entregará la bolsa del corredor, en la jornada sabatina se irán distribuyendo las salidas de los participantes en las tres distancias para ir generando las clasificaciones finales.

Para las 11.00, y con la playa de El Pajar como punto de partida, los inscritos en la distancia Larga de 7.400 metros pondrán rumbo hacia la zona de meta situada en la zona del Faro de Maspalomas. En la edición del año pasado, el vencedor fue Eduard Mannanov, con un tiempo de 1.29.51, y casi nueve minutos después terminaba Yare Cocera. Elena Sarmiento fue la primera mujer en cruzar la línea de llegada, 1.53.19, seguida de Isabel Valido (1.57.06). Terminaron 59 de los 64 inscritos.

A continuación, desde la playa de Meloneras entrarán al agua, a las 12.00, los nadadores que completarán la prueba Popular con un recorrido de 2.000 metros. En apenas un margen de cuatro segundos finalizaron la competición de 2024 los cuatro primeros clasificados, con Lucas Henríquez marcando un tiempo de 26.54, seguido de Jeremy Peña, Daniel Sosa y Rafael Henríquez. En féminas venció Olivia Aguilar, con un tiempo de 27.58, y tres segundos más tarde finalizaba Raquel Ruiz y Valeria Pulido.

A las 13.00, será el turno para los que naden los mil metros, la denominada modalidad Promo, saliendo desde el dique del Faro. Solo el chip GPS de uno de los 39 inscritos no cruzó la línea de llegada en esta distancia que tuvo como ganadores a Alonso Suárez, quien hizo el recorrido en 13.40, y a Nerea Hernández (14.17).

En la página web openwaterseries.es se puede realizar la inscripción y consultar todos los detalles.