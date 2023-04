Zonca: «Ahora no hay que motivarse, hay que ganar»

El receptor italiano Paolo Zonca (Gorizia, 1997), otro de los grandes fichajes realizados por el Guaguas el verano pasado para recuperar la hegemonía nacional, no disimula sus ganas de ganar títulos. Como el resto de sus compañeros, tiene la Superliga masculina en el punto de mira y como objetivo inexcusable. «Somos el Guaguas», repite cada vez que se refiere a la obligación de no dejar escapar un campeonato largamente merecido a cuenta del impoluto balance de partidos disputados entre calendario regular y playoff y resueltos, todos sin excepción, con triunfo. Este sábado, en Melilla, primer encuentro de la semifinal al mejor de tres como siguiente estación del camino hacia la gloria.

–Viene lo bueno. Tras ganar en cuartos al Arenal y la semana de parón, de nuevo a la pista ya con la plaza para la final en mente...

–Es el mejor momento de la temporada, el que todos llevamos esperando desde hace tiempo. Son los partidos más importantes, los más bonitos, los que siempre quieres jugar. Y el equipo está preparado, tanto física como mentalmente. Hay un título en juego y si hacemos las cosas bien, tiene que ser nuestro. Creo que hemos dado un rendimiento que nos hace merecerlo, aunque lo hecho de aquí para atrás no vale de nada. Nos falta ganar al Melilla y luego ir a por la gran final. Paso a paso.

-¿Sobra la motivación?

-Ahora no necesitamos motivación. Lo que hay que hacer es ganar. Tan sencillo y tan difícil a la vez. Es normal que todos tengamos mucha ilusión porque la temporada se acaba y llega la hora de la verdad, pero ya no nos hace falta pensar en lo que está en juego porque lo sabemos, porque llevamos todo el año ganando partidos por la mentalidad tan fuerte que hay en el Guaguas. Ahora ponemos toda la atención en la cancha. Lo demás no hace falta.

-Se despachó por la vía rápida al Arenal en cuartos. Ese es el camino...

-Así es. Salir a por el rival desde la primera bola, desde el primer punto. Si damos nuestro máximo rendimiento, va a ser muy complicado que nos ganen. Ya se ha demostrado. Pero sabemos que si nos confiamos o no salimos a morir, nos pueden sorprender. No vamos a permitir que eso pase.

-Es que ya el margen de error se estrecha...

-Queremos ganar en Melilla y, luego, el primer partido en el CID para estar ya en la final. Ni pensamos que podemos perder un partido. No lo hemos hecho en Liga en toda la temporada y no queremos que ocurra de ninguna manera.

-Con Camarero en el banquillo se hace complicado pensar en un Guaguas sin intensidad...

-El entrenador quiere que vivamos cada partido al máximo, al límite. Tengo que reconocer que, tras mis experiencias en Italia y Francia, me faltaba estar en un proyecto como el del Guaguas en el que hay que ganarlo todo. Es impresionante lo de ganar todos los partidos y nos falta el título. Camarero no solo ha hecho que me sienta cómodo e importante en el equipo. También me ha sacado el espíritu guerrero que siempre tuve dentro y que en los últimos años no había mostrado. Tengo que agradecerle mucho esa influencia en mi juego porque eso me permite dar todo lo que llevo dentro.

-Su fichaje levantó expectativas y está cumpliendo. ¿Qué nota se pone?

-Estoy contento con lo que he dado. Pero no me quiero conformar y ahora espero dar más. Tenemos una plantilla en la que todos pueden aportar. Y sin bajas tu nivel o no te superas, te quitan el sitio. Hay una competencia muy buena. En esta semana en la que no hubo competición pudmos realizar varios entrenamientos muy fuertes, de mucha intensidad, y se vio una calidad enorme. Eso te obliga siempre a querer más.

-Italia, Francia y ahora España. ¿Le ha sorprendido en algo la competición de aquí?

-El campeonato es muy bueno, con equipos bastante potentes. Quizás no llega al nivel de Italia, pero me gusta mucho. Yo tomé la decisión de venir porque este es un equipo ganador y era algo a lo que no podía renunciar. Me faltaba en los últimos años crecer, dar ese paso... Y el Guaguas me lo ha permitido.

-¿Sabía, entonces, que venía a un club en el que solo vale ganar?

-Sí y fue algo que me apetecía, que me hizo dar el paso de venir aquí a conocer el voleibol en España. Está siendo un año muy bonito, del que no me arrepiento de nada por lo que estoy viviendo.

-¿Si el Guaguas gana la Liga será más factible su continuidad?

-Bueno, probablemente sí. Es algo que tenemos que hablar el club y yo y ponernos de acuerdo. Pero ahora lo primero es lo primero, que es ganar la Liga. Luego, seguro, si cumplimos con el objetivo todo va a ser más fácil. Me siento muy bien en el club y en el Gran Canaria. Mi experiencia personal y profesional aquí está siendo positiva. ¡Pero quiero la Liga!