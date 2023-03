World Athletics veta a atletas transgénero en competiciones femeninas

World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, acordó el veto a la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas de carácter internacional. La medida, que entrará en vigor el 31 de marzo, afectará a cualquier deportista que haya pasado por la pubertad masculina y es susceptible de ser revisada en función de la valoración de un grupo de estudio específico.

«Actualmente, no hay evidencia específica del impacto que estos atletas tendrían en la equidad de la competencia femenina en nuestro deporte. En estas circunstancias, el Consejo decidió priorizar la equidad y la integridad de la competencia femenina antes que la inclusión», explicó Sebastian Coe, presidente de World Athletics, que no obstante dejó en el aire la continuidad de la medida en el futuro, una vez analizado en profundidad el asunto. «No vamos a decir que no para siempre», puntualizó el exatleta británico.

El grupo de trabajo que valorará en profundidad la inclusión de atletas transgénero estará compuesto por un presidente independiente, tres representantes del consejo de World Athletics, dos de la Comisión de Atletas, tres de las diferentes federaciones nacionales, varios del departamento de salud y ciencia de World Athletics y un atleta transgénero.