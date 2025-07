Vuelve la reina de Pozo Izquierdo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 1 de julio 2025, 19:15 Comenta Compartir

Lo que era un secreto a voces ya está confirmado. Considerada por los especialistas como la reina de Pozo Izquierdo, Daida Ruano participará en el Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup que se celebrará en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, del 5 al 13 de julio.

Daida anunció en 2023 su retirada. Con un palmarés de infarto, donde ha sido 18 veces campeona del mundo y pionera al integrarse por primera vez, en un cuadro de eliminatorias masculino en Copa de Mundo, no renuncia a plantearse nuevos retos. «Me apetece sentir de nuevo la adrenalina de estar con los mejores. A estas alturas de mi vida afortunadamente, no tengo que demostrar nada. Me apasiona este deporte y me divierte. Vengo sin presiones y ya veremos qué pasa«.

Ruano Moreno está inscrita en el cuadro femenino de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup donde de momento, han confirmado su participación 26 deportistas procedentes de 8 países. Esta segunda cita con la calificación cinco estrellas de la PWA 2025 contará también con riders en las categorías juveniles Sub13, Sub15, Sub18 y Sub21, tanto masculina como femenina, así como en la categoría Máster +40, fomentando la participación intergeneracional y asegurando el relevo de este deporte en la isla.

Con 47 años, la reina de Pozo Izquierdo se mantiene en una gran forma física, pues sigue muy vinculada a este deporte gracias al apoyo de patrocinadores como Anfi y Bruch Boards, actividad que mantiene en paralelo con su actual profesión como fisioterapeuta: «este es un deporte que aporta mucho, pero requiere de mucha disciplina y constancia. En esta ocasión, la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup se disputará únicamente en la modalidad de olas, una disciplina donde Daida Ruano Moreno concentra el mayor número de títulos obtenidos en los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 y 2011.