Vuelve un clásico entre los clásicos: el Open Barceló Hotel Group en La Calzada

Juan Francisco Hernández y Luis Sicilia, en la presentación de esta edición del torneo.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 19:21

Barceló Hotel Group anuncia una nueva edición del Open de Pádel Barceló Hotel Group, que celebrará su decimotercera convocatoria del 20 al 28 de septiembre en las instalaciones del Club La Calzada, en Las Palmas de Gran Canaria.

Consolidado como el torneo federado más multitudinario del archipiélago, el Open de Pádel es una apuesta estratégica del grupo hotelero por fomentar el deporte, la salud y el turismo activo como pilares de su compromiso con Canarias.

«Este evento refleja nuestra voluntad de promover un estilo de vida saludable, vincularnos con la comunidad y posicionar a Canarias como un referente del turismo deportivo en Europa», declara Juan Francisco Hernández, director comercial de Barceló Hotel Group en Canarias.

El XIII Open de Pádel Barceló Hotel Group prevé superar los 400 inscritos en sus distintas categorías masculinas y femeninas, y se desarrollará bajo la organización técnica de la Federación Canaria de Pádel. El torneo puntúa para el ranking regional y contará con una excelente dotación de premios: welcome Pack para participantes con equipación técnica Macron, premios para ganadores: estancias en hoteles Barceló o material deportivo Head.

Activaciones especiales, sorteos y ambientación musical condimentarán la competición.

Además, en paralelo se celebrará una nueva edición del Barceló Young Edition, torneo orientado a las categorías base y jóvenes promesas del pádel regional.

Deporte, comunidad y marca

El XIII Open de Pádel se enmarca en la estrategia de patrocinios y eventos propios de Barceló Hotel Group en Canarias, que incluye iniciativas como:la Milla Barceló Hotel Group (atletismo), el Open de Golf Barceló Tenerife, el Open de Tenis Barceló Los Silos, y olaboraciones con clubes profesionales como el CB Gran Canaria (Liga Endesa).

El torneo está abierto a la participación de jugadores federados y al público, que podrá disfrutar de un ambiente deportivo, familiar y festivo en uno de los clubes con mayor tradición.

Inscripciones y más información en el enlace web o redes sociales del Club La Calzada o Barceló Hotel Group.