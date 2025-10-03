Vuelta a casa del Molina Sport para tomar impulso Los grancanarios afrontan la tercera fecha del calendario con ganas de brindar la segunda victoria del nuevo curso a su afición, este sábado (19.00 horas), en el Polideportivo Carlos García San Román

El Molina Sport afronta en casa su segundo partido de la temporada en la tercera fecha del calendario de la Liga Élite, tras verse privado de poder disputar el pasado sábado su encuentro ante el Espanya al extraviar la compañía aérea sus equipajes durante su traslado en avión hasta Palma de Mallorca, lo que obligó a suspender el partido, permaneciendo a la espera de poder fijar una nueva fecha para recuperar dicho encuentro.

Los grancanarios afrontan su duelo de mañana sábado (19.00 horas) en el Polideportivo Carlos García San Román, ante el Erizos Rudos de Aranda de Duero, con ganas de reivindicar su condición de tetracampeón durante las dos últimas temporadas.

Los amarillos, a pesar de la ausencia del máximo goleador de la Liga Élite durante las dos últimas campañas, Chuck Baldwin, que continúa lesionado, sigue teniendo un arsenal ofensivo de garantías, liderado por su entrenador-jugador, Kevin Mooney, quien ha dado un paso al frente para cubrir parte de la cuota realizadora del killer californiano.

Enfrente, los arandinos, demostraron la temporada pasada en su estreno en la categoría, que son un equipo capaz de jugar a un alto nivel y se ganaron con holgura su permanencia en la categoría. En la presente campaña arrancaron encajando una goleada a domicilio ante el Arona Tenerife Guanches (2-11), de la que se repusieron en parte venciendo en casa al HC Castellón (2-4), lo que les ha colocado tras las dos primeras jornadas en la séptima posición de la Liga Élite.

El gol está repartido en un Erizos Rudos en el que sus seis dianas han sido materializadas por seis jugadores diferentes: Daniel Collantes, Alejandro Esgueva, Sergio García, Marcos González, Bern Mas y Petrus Venin.

