«Es vital una ayuda extra para ser un club más grande en el mundo»

El Guaguas ya ha abierto la caza para la conquista de otro campeonato de Liga. Sería su noveno entorchado en la competición doméstica, que se dice pronto, y aunque en el club prevalece la prudencia y el respeto ante el cruce de semifinales frente al Manacor que arranca este sábado, la genética del escudo no admite tibiezas. Una plantilla hecha para seguir alargando su hegemonía en España, después de haber añadido en esta campaña Supercopa de España y Copa del Rey a las vitrinas, y que quiere y cree en el triplete. El arquitecto de este proyecto inagotable de éxitos y honores es Juan Ruiz, presidente de presidentes, y que mantiene, a sus 72 años, el hambre por aumentar la leyenda de una entidad ya a las puertas de su cincuentenario. Fiel a su estilo pasional, su agenda registra cada día infinidad de gestiones destinadas a abrillantar la institución. Y ahora que se ha entrado en la cuenta atrás para otro posible alirón, la adrenalina se abre paso porque él lo vive como nadie.

-Semifinales de la Superliga en nada.

-Sí y hay que valorarlo porque ha sido la Superliga más disputada de los últimos 25 años en la fase regular, tras los 22 partidos. Entre el primero y el cuarto solo hubo una diferencia de cuatro puntos. La igualdad y el nivel están ahí. Por eso tenemos que darle la importancia que tiene estar donde estamos sabiendo que hay que culminar el trabajo.

-Presión por no fallar, ilusión por otro título, la ambición de los jugadores... ¿Se mezcla un poco todo en puertas de esta eliminatoria en la que el Guaguas, como no podía ser menos, parte como claro favorito?

- Más ilusionados que otra cosa. Sabemos que el Manacor es un gran equipo, como se pudo ver en la final de la Copa del Rey de hace unas semanas. Lucha, tiene grandes jugadores y nos va a exigir al máximo. Pero si el Guaguas está como debe estar, la eliminatoria es nuestra. Respetamos al rival pero la confianza que tenemos en nuestros jugadores es máxima.

-Se ha ganado todo lo disputado hasta ahora en esta campaña y en Europa el papel fue más que digno. Ganar la Superliga sería pasar del notable al sobresaliente a la hora de poner las notas del curso...

-En Europa jugamos diez partidos, ganamos seis partidos y perdimos cuatro. Tuvimos mala suerte al quedar emparejados con el Olympiacos, uno de los grandes de Europa y que triplica nuestro presupuesto. En lo que se refiere a la competición nacional, otro año fantástico. Ganamos Copa Ibérica, Supercopa y Copa del Rey y estamos en disposición de poder ganar la Superliga. Ganar títulos cada vez es más complicado y cuesta más. La prueba la tenemos en otros equipos de la tierra que antes lo ganaban todo, como Olímpico o Rocasa, y que ahora tienen más dificultad y no pueden hacerlo.

-¿Insinúa que se resta mérito a un Guaguas que nunca falla?

-Se debe valorar por todo el mundo, instituciones, empresas y afición, lo que el Guaguas da a Gran Canaria. Pienso que, en la política de ayudas y subvenciones públicas, deberían premiarse los títulos, sea la competición y modalidad que sea, por quedar campeón. Un incentivo.

-Que eso no es así ahora...

-No. No es igual ganar la Liga de voleibol que quedar quinto, por poner un ejemplo. O quedar primeros o séptimos en baloncesto, balonmano... El club que sea, en el deporte que sea, debe tener esta opción de recibir un bonus en virtud de sus méritos competitivos.

-¿Lo ha planteado ya a la instituciones?

-Pienso hacerlo al Cabildo. Para esta temporada no está contemplado. Pero, para la siguiente, sí puede ser factible. Creo que es una petición justa y razonada.

-Porque la sostenibilidad del Guaguas, con sus actuales patrocinios públicos y privados, es un cimiento importante para mantenerse entre los mejores.

-Tenemos que decir que tanto el Cabildo de Gran Canaria, que es el que más nos ayuda, como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias nos dan un trato que nos contenta y satisface. Pero si queremos ser grandes en Europa y en el mundo, es imprescindible una ayuda extra, adicional. Son muchos gastos los que implica la competición continental entre viajes, árbitros, hoteles... Hemos acabado 2024 en el puesto 22º del mundo y enfrentándonos a clubes que doblaban o triplicaban nuestro presupuesto. Esa desventaja económica nos limita muchísimo, una barbaridad. Y aún así lo damos todo en la cancha y peleamos hasta el final.

-¿De cuánto dinero habla en esa ayuda adicional que reclama?

-Estimo en unos 600.000 euros lo que necesitaríamos, dividiéndolo entre Cabildo, Ayuntamiento y Gobierno de Canarias, además del tejido empresarial. Unos 150.000 euros más de cada uno. Si superáramos los dos millones de euros de presupuesto daríamos un salto tremendo en las aspiraciones europeas, que es a lo que aspiramos. Queremos llegar a una Final Four.

-¿Cree que sus peticiones serán atendidas? Más dinero en subvenciones añadiéndolo a incentivos por títulos...

-Lo creo y lo defiendo. Hablamos de crecer, de seguir llevando el nombre de Gran Canaria a todos los rincones de Europa y de la mejor manera, ese extra es vital. Repito, valoramos y agradecemos lo que nos aportan nuestras instituciones, pero nos queremos conformarnos con lo que tenemos, queremos crecer.

Ampliar

-Hablaba de la ilusión por otro campeonato. ¿Dónde está el secreto, en su caso ya con un palmarés inigualable al frente de la entidad, de querer seguir ganando?

-Me decía el otro día una persona que me paró que me agradecía muchísimo que el voleibol de Gran Canaria hubiese recuperado con nosotros la presencia en finales y eliminatorias por el título desde que volvimos en 2020. Porque hubo equipos de División de Honor, incluyendo el Guaguas tras mi marcha y la de Sergio Camarero, y en 22 años, entre 1998 y 2020, no se ganó nada y ni siquiera se tuvo esa posibilidad porque no se alcanzaron los partidos decisivos. La gente, que entiende, valora lo que es ganar y ganar y ganar.

-¿Ya hay movimientos para el Guaguas 2025-26?

-Hemos fichado a dos jugadores y mantendremos el 80% de la base. Queremos mejorar. El año que viene cumplimos 50 años. Si ganamos la Liga ahora, pasamos directamente a la liguilla de la Champions y queremos hacer un papel importante. Pienso que podamos hacer la mejor plantilla de la historia.

-¿Con Camarero?

-(Ríe) Solo hay una persona que quiera más al Guaguas que yo, que es Sergio Camarero. Ni nos planteamos un futuro sin él y con su ambición, profesionalidad y valía nos empuja siempre a querer más.

-¿Cómo va la repoblación de la afición propia que tan estratégica es para el Guaguas?

-Tenemos 1. 500 abonados, metimos en el último partido más de 2.000 personas en el CID, en la Supercopa el Arena registró 3.000 espectadores. Y estamos seguros de que, de nuevo en el, Arena, si llegamos a la final alcanzaremos los 5.000.

-Ayudó poco ese ir y venir del Arena al CID...

-Puede ser. Ya no nos moveremos del Arena lo que queda de esta temporada y las próximas dos. Y eso ayudará a fidelizar muchísimo.

-¿Siguen con las acciones para atraer gente como al inicio de la temporada con el traslado a Siete Palmas?

-Llevamos a cien seguidores a la Copa del Rey en Zaragoza, que es un número muy alto. Y sí, seguimos. Nos hemos puesto la meta de superar los 2.000 abonados la próxima temporada y lo vamos a conseguir. Trabajamos para ello. En unos días firmaremos un convenio de colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la familia de empresas que están con nosotros no para de crecer. Y como el Guaguas no defrauda, a los apoyos que ya tiene siempre suma más y más. Soy muy optimista a la hora de pensar lo que vamos a seguir recibiendo del mundo empresarial e institucional. Veo un futuro a corto y medio plazo ascendente en todos los sentidos por el trabajo que venimos realizando en la entidad.

-Como figura histórica del voleibol canario, ¿cómo valora la irrupción del Heidelberg en el panorama femenino y la posibilidad que tiene de quedar campeón?

-Era favorito en la Copa de la Reina y no la ganó. Eso habla, como decía antes, de la dificultad de levantar títulos. Llegó con una racha impresionante a la Copa y cayó. Si terminan ganando la Liga, habrá que darles la enhorabuena y el reconocimiento que merecen. Creo que tienen muchísimas posibilidades y, además, cuentan con el factor cancha a favor, que eso cuenta. Sería algo muy bonito para del deporte grancanario. Yo estuve viéndolo ante el Haris en su pabellón y tenían un ambiente estupendo. Están haciendo las cosas muy bien hechas y, como a nosotros, les queda dar el último paso. Les deseo suerte, como al Olímpico.