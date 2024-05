Trinidad, fichaje estelar para el Guaguas en su asalto a la Champions League

Viene de ganar títulos en Alemania, Francia, Bélgica, Polonia y, en sus inicios como juvenil, también en España. Considerado uno de los colocadores estelares del panorama internacional, Ángel Trinidad (Estepona, Málaga, 1993) se une al Guaguas para mantener la tradición exitosa del equipo capitalino. «Un reto para mí y espero responder a lo que se espera con mi fichaje», avanza desde Córdoba, donde pasa unos días de descanso tras su última aventura profesional en Italia.

–¿Por qué el Guaguas?

–A final de temporada mantuve unos contactos con el Guaguas y el proyecto que me presentaron me convenció al momento. Tanto a nivel profesional como personal consideré que era lo que necesitaba en estos momentos para mi carrera. Me atraía mucho la posibilidad de jugar en España pues nunca lo hice como jugador profesional, solo como juvenil.

–¿Consciente de que llega a un equipazo que lo ha ganado todo en España?

–Y eso me gusta. La exigencia y la presión por ganar, por ser el enemigo a batir. Estoy al día de lo que significa el Guaguas y que estaré rodeado de grandes compañeros.

–¿Conoce a alguno de los que serán sus compañeros de aventuras en adelante?

–Con Jorge Almansa, Unai Larrañaga y De Amo he estado en la selección. Y de los demás me he informado a la distancia.

–¿Ha hablado con Camarero?

–Todavía no he tenido tiempo, pero sé que es una leyenda del voleibol español y que ha sabido llevar al éxito todos los años al Guaguas. Y eso no es nada fácil.

–El reto es Europa.

–Yo voy con la intención de ayudar y aportar todo lo que llevo dentro. Evidentemente, con ganas de que podamos ser protagonistas en la Champions. Sé que el equipo hizo un gran papel la campaña pasada y creo que no debemos renunciar a nada ni en España ni en Europa. Si todos estamos bien y unidos, podremos aspirar a algo importante en la Champions. Es un reto posible.

–¿Cuáles son sus poderes en la pista?

–Me considero un colocado físico y que ha podido aprender muchísimo con la experiencia adquirida en varios países. Soy muy competitivo. Quiero ganar siempre. No me conformo con menos. Por eso voy al Guaguas.