El San Roque se pone en marcha en El Batán
Voleibol ·Proyecto de estreno con Fran Carballo a los mandos del equipo
CANARIA7S
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 25 de agosto 2025, 19:48
El Grupo Rafael Afonso San Roque arrancó este lunes su pretemporada en el Polideportivo de El Batán. Fran Carballo se estrena al frente del banquillo de los chicos del barrio en una primera toma de contacto en la que no estuvieron presentes ni Mauro Isaac Fuentes, que se encuentra disputando con México los Juegos Panamericanos, ni Jonás Ponzio, el opuesto argentino, que se espera que desembarque en la Isla el próximo viernes 29 de agosto.
Un total de siete caras nuevas serán las que presente el cuadro rojinegro esta campaña: Jonathan Portelance, Jonás Ponzio, Luis Gonzalo Díaz, Thiago Vanole, Isaac Valiño, Fernando Fernández y Mario Dovale.
