El San Roque se pone en marcha en El Batán

La plantilla recibió la bienvenida por parte del presidente del club, Miguel Ángel Hernández, y del cuerpo técnico.

El Grupo Rafael Afonso San Roque arrancó este lunes su pretemporada en el Polideportivo de El Batán. Fran Carballo se estrena al frente del banquillo de los chicos del barrio en una primera toma de contacto en la que no estuvieron presentes ni Mauro Isaac Fuentes, que se encuentra disputando con México los Juegos Panamericanos, ni Jonás Ponzio, el opuesto argentino, que se espera que desembarque en la Isla el próximo viernes 29 de agosto.

Un total de siete caras nuevas serán las que presente el cuadro rojinegro esta campaña: Jonathan Portelance, Jonás Ponzio, Luis Gonzalo Díaz, Thiago Vanole, Isaac Valiño, Fernando Fernández y Mario Dovale.

