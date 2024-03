Moi Cézar: «Ante el Guaguas seremos francotiradores. No tenemos nada que perder»

A punto de cumplir 41 años, Moi Cézar (Belo Horizonte, Brasil, 1983) sigue conservando el aura imponente que le ha hecho ser historia en el voleibol español. «Llevan muchas temporada diciéndome si ve retiro ya... Y ahora he vuelto a ser elegido mejor bloqueador de la Superliga por séptima u octava vez, ya perdí la cuenta», detalla para evidenciar que se siente en plenitud desafiando el calendario vital. Ahora está en puertas de un desafío inesperado, el que le llevará, como capitán del San Roque, a encarar las eliminatorias del título contra el Guaguas, equipo del que fue capitán y en el que salió campeón. El primer capítulo de este cruce estelar, el sábado en El Batán. Casi nada.

–El San Roque en la lucha por la Superliga. Tremendo.

–Antes de comenzar la temporada yo ya comenté que este equipo iba a luchar por entrar en la Copa del Rey y por los playoffs. La gente no lo creía... Pero nos quedamos fuera de la Copa del rey por un punto y estamos en los playoffs. No me equivoqué por mucho...

–¿Y por qué esa certeza de que todo iba a ir bien con un San Roque debutante en la categoría y frente a rivales consolidados y de potencial económico superior?

–Cuando firmé mi contrato con el San Roque, jamás pensé en la posibilidad de un descenso.Era ambicioso, como siempre lo he sido. Y a los chicos se los dije de esa manera, que teníamos que ir a por todos porque eso sería bueno tanto para el club como para cada uno de nosotros. Y así ha sido...

–¿Cuál ha sido la clave de esta campaña tan brillante y que aún no ha terminado?

–Hemos sido una piña. Los que juegan y los que no lo hacen tanto se apoyan en todo momento. Por encima de competidores hemos sido amigos y eso nos ha ayudado a rendir de esta manera.

–Habrá disfrutado entonces...

–Un montón. Cuando firmé con el San Roque era lo que tenía en mente. No estaba para amarguras, para pasar malas experiencias. Y me he divertido como un niño.

–Y lo ha vuelto a hacer. Colosal nivel el suyo. ¿No se asombra a sí mismo?

–Que si ya tengo 40 años, que si lo mismo no podía jugar como antes... Es normal que escuchara esto, pero la gente opina sin saber lo que realmente hago. Para mí la edad es un número. Si te cuidas y mantienes la ilusión, te planteas objetivos, eso no importa. Al iniciarse la temporada me propuse ser el mejor bloqueador de la Superliga y ayudar en todo lo posible al San Roque. Y gracias a mi esfuerzo y a la ayuda de todos mis compañeros se ha podido conseguir.

–Estar entre los mejores de España se dice pronto. ¿Están saboreando como se merece este caramelo?

–Es un premio para el club. Ganamos muchos partidos que parecía que íbamos a perder sin opción alguna de ganar y hemos hecho algo que, a inicio de campaña, era impensable. Detrás hay mucho esfuerzo y trabajo.

–¿Qué significa para Moi Cézar este cruce de cuartos de final ante un Guaguas en el que lo fue todo?

–Mi etapa en el Guaguas fue bonita. Ganamos la Copa del Rey y la Liga. Hicimos historia con ese club. Y sí, es especial. Tengo buenos recuerdos del Guaguas porque fui campeón ahí y tengo buenos amigos. Y también me alegra vivir este partido porque significa que el San Roque está en los playoffs. No me importa que ellos hayan pasado como líderes y nosotros en la octava posición. No tenemos nada que perder.

–¿David contra Goliat?

–Se puede decir que sí. El Guaguas lleva una trayectoria increíble. Ha competido muy bien en Europa y en España está imparable. Tienen, además, el mayor presupuesrto. Ante eso, nosotros somos francotiradores.

–La presión no está con ustedes.

–Vamos a darlo todo y esa es nuestra presión. Pero la obligación de ganar es del Guaguas. Luego pasará lo que tenga que pasar.

–Más allá de lo que pase, ¿se animará con otra temporada más?

–Quiero seguir y mi intención es seguir una o dos temporadas más. Ya lo estoy hablando con el club.

–Vecindario, Guaguas, San Roque. Gran Canaria ya es su casa...

–La primera vez que vine, por invitación de Paco (Sánchez Jover), para jugar en el Vecindario, cambié un Almería aspirante a todo por otro que solo buscaba mantenerse... Pero me enamoré de todo lo que encontré aquí. De la gente, del ambiente... De aquí no me quiero mover ya.

–¿Ya nacionalizado español?

–En 2009 fiché por el Soria y fue muy bien recibido. Fue el inicio de mi historia con España. Retorné luego y decidí que quería estar en este país. Ya soy español de pasaporte y me siento muy contento y orgulloso de la trayectoria que he llevado en España en los diferentes equipos. Ahora, en el San Roque, sigo dándolo todo y confío en que todo siga yendo igual de bien.