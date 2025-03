Mimi Peláez: «Hemos demostrado ser el mejor equipo y queremos ser campeones»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de marzo 2025, 12:38 Comenta Compartir

Luis Miguel Peláez (Las Palmas de Gran Canaria, 1976) es el padre de la criatura, un CV Heidelberg imponente y que, ya asegurado el liderato de la Liga Iberdrola al término de la campaña regular, y sobrándole dos jornadas, sueña con salir campeón. Casi nada. Hombre del deporte y del fútbol, con una experiencia prolongada como entrenador que le llevó a ejercer en Huracán, Viera o Vecindario, entre otros escudos señeros, ha mutado a ejecutivo especializado en el voleibol como director deportivo del equipo, cargo en el que lleva cinco años.

-¿Qué reflexión le merece este Heidelberg que encarará las eliminatorias por el título como el mejor del campeonato tras ganar en diecinueve de las veinte jornadas disputadas?

-En mayo de 2023 estábamos en Superliga 2 porque habíamos descendido. Pero, con el tema de la plaza del Barça, pudimos seguir en la Superliga 1. Sabíamos que habíamos confeccionado un buen equipo y el objetivo era estar entre los cuatro primeros, entrar en la Copa de la Reina y ser competitivos y pasar la primera ronda del playoff para asegurarnos la plaza europea... Evidentemente, no imaginábamos estar así. Teniendo en cuenta como se ha desarrollado la temporada, estamos muy por encima de lo que podíamos pensar y a día de hoy somos aspirantes a poder ganar la Liga. Ni en los mejores sueños lo podíamos imaginar. Es una realidad, sin ánimo de desmerecer a nadie y siendo respetuosos con todo el mundo.Hemos demostrado ser el mejor equipo y nos hemos ganado el derecho a soñar con el campeonato, queremos ganarlo. Eso sí, afrontamos unos playoff que nunca hemos jugado y con la ventaja de cancha. Y, claro está, habrá que ver cómo respondemos en los momentos clave porque, ahí, Olímpico, Menorca o Sevilla están más habituados a competir.

-Habla de competir en los momentos decisivos. ¿La derrota sufrida en la reciente final de la Copa puede ser de ayuda y enseñanza para que no ocurra lo mismo en la Liga Iberdrola?

-En el deporte en general, por todo lo que he vivido, intento siempre sacar la parte positiva de las derrotas. Está claro que perder duele. En la Copa creo que tuvimos bastante opciones de ganarla y te queda la sensación esa de lo que pudo ser y no fue. Pero si somos capaces de llevar ese mal resultado al terreno positivo y aprender de los errores, nos vendrá bien. Después de la Copa hemos ganado 0-3 al Olímpico y 3-0 al Menorca. Eso descarta que la final perdida nos haya hecho daño porque estos dos triunfos han sido claros y ante rivales de enorme poderío. Será en el playoff que viene ahora cuando veamos si realmente hemos madurado lo que nos pasó en la final.

-¿Qué nota en las jugadoras, en el vestuario, en puertas de lo que viene?

-El equipo ha reaccionado muy bien después de la Copa. Siempre ha sido un gran grupo y eso se ha notado desde el inicio de temporada, los resultados han facilitado la confianza y cohesión, una retroalimentación positiva en todos los niveles que diluyen los problemas que puedan existir. Y la fortaleza interna es enorme. La plantilla encara con mucho ambición la serie por el título y las jugadoras más experimentadas que tenemos solo nos hablan de ganar. No les entra otra cosa en la cabeza y más después de que se nos fuera la Copa.

-¿Cómo se vive en la familia educativa del Heidelberg que su equipo de voleibol pueda apuntarse la gesta de ganar una liga nacional a nivel absoluto?

-Después de lo que ha hecho este equipo, corremos el riesgo de que ahora parezca que todos los años tenemos que estar a este nivel de rendimiento y resultados, que ya adelanto que es un imposible. El deporte es ganar y perder. Eso sí, ya trabajamos en intentar estar lo más cerca posible de lo que hemos podido hacer hasta ahora, a la espera de ver cómo acabamos la temporada. Respecto a cómo nos ven en nuestra comunidad educativa, pues es una sorpresa para todos. Se percibe mucha ilusión. Sin ir más lejos, en nuestro último partido en casa la entrada fue espectacular. Somos un club joven, sin tradición. Y el objetivo que nos marcamos de fidelizar gente de la comunidad educativa lo estamos cumpliendo. Poquito a poco estamos consiguiendo que nuestra base social aumente y se consolide. Ese respaldo es fundamental porque, al final, no dejamos de ser un club privado asociado a un centro educativo, aunque estemos desvinculados de la gestión y hasta ya le pagamos por el uso de las instalaciones. Ya estamos separados de hecho del colegio y en el futuro podría pasarnos lo mismo que, en su día, le pasó al Granca con el Claret y es que se termine de disgregar lo que es el primer equipo del colegio.

-Olímpico y Haris se repartían hasta hace nada todo el protagonismo del voleibol femenino en Canarias. El Heidelberg ha roto el orden establecido...

-Hasta el año pasado era impensable esto porque el Olímpico lo ganó todo y con una solvencia enorme. Y lleva jugando finales muchos años. No va a ser fácil mantenernos ahí porque tampoco disponemos del músculo económico que tienen Olímpico o Haris. El gran reto es repetir. Queremos asegurar Europa en los playoff porque eso nos daría un atractivo añadido para poder atraer a jugadoras, pues eso facilita la labor a la hora de negociar. Ahora estamos ya mirando cómo puede quedar la plantilla la próxima temporada y estamos obligados a acertar y a hilar fino porque tenemos menos de la mitad del presupuesto del Olímpico y del Haris.

-En esa planificación de futuro la figura del entrenador, de Santi Guerra, parece capital. Él ya se mostró agradecido por el respaldo que le dio años atrás cuando los resultados no se dieron y hasta se produjo un descenso. ¿Personifica el triunfo de la paciencia?

-Es uno de los factores que todos alaban hoy en el mundo del voleibol porque no era lo normal que siguiera tras aquella temporada. ¿Va a seguir? Entiendo que sí. Pero depende de un montón de factores. Tiene que querer seguir, tenemos que llegar a un acuerdo. Imaginemos que se nos ofrece un entrenador de caché que quiere venir a vivir a Gran Canaria y nos abre la opción de que, con él, vengan jugadoras de primer nivel... Que no es lo que va a pasar. Esa serenidad y capacidad de análisis y de contemplarlo todo la tenemos ahora y la que tuvimos en aquel momento que fue complicado. Ahí nos sentamos a hablar y vimos errores del cuerpo técnico, del club y de las jugadoras. Se repartieron responsabilidades y entendimos que el cuerpo técnico podía hacer un buen trabajo de futuro sin saber que luego estaríamos de nuevo en la Superliga 1. Luego todo funcionó porque tuvimos más tiempo para planificar. Se asentó y en esta temporada hemos seguido creciendo con esa base. Huimos de la visceralidad, de decir que como todo salió mal en ese momento no valía nada. Era el perfil de entrenador que queríamos por el perfil del club, con gente joven, de talante formativo. Y Santi tiene ese perfil, de profesional trabajador y detallista. No tenía entonces la experiencia de finales, pues la tiene ya ahora pero tampoco entonces era el objetivo. Al final, estas decisiones se deben tomar desde la tranquilidad, no desde lo caliente y teniendo perspectiva. Ojalá que Santi esté mucho tiempo con nosotros porque eso significará que a las dos partes nos ha ido bien. Pero estamos encantados con su trabajo y con el de su cuerpo técnico. Santi tiene toda la autononomía para realizar su trabajo y también lo agradece.

-¿Necesitarán ganar la Liga Iberdrola para poder equipararse al resto en subvenciones públicas?

-Sería lo normal, pero es posible que no sea así.

-¿No se atiende a méritos competitivos en ese reparto?

-Depende de la institución. Y no hay criterios establecidos. Y hay derechos adquiridos que darán a sus beneficiarios las mismas cantidades ganen o no ganen o hagan las cosas mejor o peor. Si fuésemos campeones de Liga, y tras haber sido subcampeones de Copa, no vamos a recibir lo que va a recibir el Olímpico, que tendrá más del doble que nosotros.

-Han puesto en el escaparate a jugadoras que se ha revalorizado a lo granda. ¿Temen una desbandada por ofertas de otros clubes?

-Es posible que incrementen nuestros recursos para la temporada que viene. De la parte privada seguro que será así porque ya nos lo han dicho. Y tenemos que decir con orgullo que somos uno de los clubes con más patrocinadores privados y seguimos creciendo porque no debemos caer en intentar vivir solo del dinero público. Pero yo tengo que trabajar en base a un presupuesto y, porcentualmente, esos incrementos de patrocinios privados no tienen el impacto del dinero público y yo no puedo esperar a septiembre a que desde alguna institución nos digan que nos aumentan o no una subvención. Debo negociar ya y de lleno. Y sí, muchas jugadoras de revalorizan y será inevitable que, desde el extranjero, reciban propuestas que no puedan rechazar. Es entendible. Una jugadora ya vino la semana pasada para agradecerme el trato y la experiencia vivida aquí y su agente ya me confirmó que no seguirá. No me preocupa en cuanto a rendimiento porque su profesionalidad está fuera de toda duda. Espero que podamos retener a un buen número de jugadoras y querremos captar a fichajes que sustituyan a las que se vayan. Va a ser complicado. Nunca ofrezco lo que no tenemos. Del 1 al 5 pagamos a todo el mundo. A los 63 trabajadores que tenemos, incluyendo a las jugadoras, por transferencia bancaria y todo en nómina. Y eso no es lo normal en el mundo del deporte. Tenemos menos pero hacemos las cosas bien aunque nos penalice más.

-¿Cómo ha llevado su reclaje de entrenador de fútbol de cantera a ejecutivo de un club de voleibol de la máxima categoría?

-No entraba en mis planes esto. La parte de gestión siempre la tuve incorporada porque he sido coordinador y he llevado la parte organizativa en varios clubes, incluyendo el Heidelberg. Desde hace cinco años soy director deportivo de todas las secciones del Heidelberg. Fue como salir de mi zona de confort. Hemos pasado de 300 a 600 deportistas de base. Ni cuando hicimos el equipo sénior de voleibol teníamos en mente llegar a categoría nacional. Lo hacemos porque teníamos un equipo cadete que fue subcampeón de España y, como iban a pasar a juveniles, quisimos darle la oportunidad de que siguieran con nosotros y no se fueran al Olímpico o al Sayre. Al final el equipo asciende a Primera División y llevé el proyecto al consejo de administración del colegio para decidir qué queríamos hacer. El club siempre había sido deficitario para el colegio, que lo asumía como un servicio que le daban. Yo propuse que el club podía ser sostenible y autosuficiente y dar una visibilidad. Quisieron probar un año. Llegamos a Primera División, etapa del covid, nos invitaron a ascender porque se amplió el cupo, llegamos a la Superliga 2, luego quedamos campeones... Empezamos a crecer y ayudado por mucha gente, pude sacar el proyecto adelante gracias a la confianza de Aurelio Espinosa y la directiva. Hemos tenido momentos malos, como cuando descendimos, y ni en esa coyuntura debilitamos una idea que no ha parado de crecer.

