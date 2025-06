Tiene una llamada del presidente

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 12 de junio 2025, 11:42 Comenta Compartir

Al otro lado del teléfono, Juan Ruiz, presidente del Guaguas, triple campeón nacional la temporada pasada y que, con un palmarés insuperable en Canarias, aspira a seguir instalado en la excelencia el próximo curso, fijando la Champions como desafío total. El histórico mandatario cumple, con disciplina marcial, una rutina diaria que le distingue e ilustra su sensibilidad y compromiso con el escudo que ha hecho grande: llamar a todos y cada uno de los abonados, ya sean renovaciones o nueva inscripción, para agradecerles el gesto de formalizar su cuota y apoyar el proyecto. Considerando que el Guaguas ya tiene fidelizados, con su correspondiente carné, a unos 1.500 seguidores y ahora quiere superar el listón de los 2.000, ya con el Gran Canaria Arena como sede fija, le toca al dirigente meterse de lleno en la faena para no dejar a nadie atrás.

La sorpresa de recibir esta comunicación de Juan Ruiz, quien, además, añade un mensaje de optimismo y ambición a sus palabras de reconocimiento («no vamos a fallar a su confianza porque seguiremos trayendo títulos»), ha sido bienvenida por los beneficiarios. En realidad, no es nuevo este gesto, pues en temporadas anteriores también lo hizo, pero no deja de ser una iniciativa «que hace club y ayuda a engrandecerlo« por brindar un trato personalizado y sensible a la afición, que no deja de ser el sustento principal de todos sus esfuerzos.

Ampliar Presentación de la campaña de abonados para la temporada 2025-26. Cober

El Guaguas presentó el pasado 22 de mayo su nueva campaña de abonados bajo el lema «La fuerza del equipo, la energía de todos».Los precios contemplan una tarifa familiar y bono infantil con tarifas reducidas. «Son precios sociales. Y pondremos un partido de Champions y de Liga medio día del club», adelantó Ruiz entonces. Los interesados en formalizar su cuota pueden hacerlo desde ya en las redes sociales del club, donde ya hay un formulario alusivo.