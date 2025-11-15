Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nuevo tropiezo del Heidelberg en la presente temporada Fotos: Heidelberg

El Heidelberg Volkswagen sufre su segunda derrota consecutiva tras caer ante Fundación Cajasol Andalucía

Voleibol ·

Las vigentes campeonas de Liga Iberdrola ceden por 3-0 ante las andaluzas con parciales de 25-21, 25-20 y 25-20

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:55

Comenta

El Heidelberg Volkswagen cae en la pista del Fundación Cajasol Andalucía por 3-0 y sufre su segunda derrota de la temporada tras un encuentro muy serio de las jugadoras de Ricardo Torronteras. A las canarias les costó entrar en partido y fueron siempre a contracorriente ante un conjunto andaluz muy sólido en la red y en la recepción.

Las colegiales saltaron con actitud a la pista del Pabellón Los Montecillos de Dos Hermanas y pusieron tierra de por medio con un juego coral (6-9), pero dos bloqueos de Emery Herman espolearon al Fundación Cajasol Andalucía para un parcial de 4-0 que provoc.ó el tiempo muerto de Santi Guerra. Las andaluzas continuaron dominando en el bloqueo y aprovecharon los problemas en recepción visitantes para embolsarse el primer set por 25-21.

Fundación Cajasol Andalucía arrancó el segundo set manteniendo su seriedad en el juego y rápidamente puso un 6-2 de salida. Las canarias trataron de reaccionar, pero el conjunto andaluz se mostró sólido y la exhibición ofensiva de Kira Thomsen le permitió poner tierra de por medio (17-11).

El cuadro de Santi Guerra mejoró y se agarró al set con un buen parcial que dio alas para acortar distancias hasta el 19-16, aunque el Fundación Cajasol Andalucía puso una marcha más en defensa y los esfuerzos quedaron en vano para un Heidelberg Volkswagen que cedió el segundo set por 25-20 tras mostrar poca eficacia en los bloqueos.

Las jugadoras de Santi Guerra necesitaban despertar para buscar forzar el quinto set y la remontada, pero el equipo andaluz no dio su brazo a torcer y entró a un tanteo que se estiró hasta el 9-9, hasta que dos grandes bloqueos de Martina Bednarek en la rotación al saque de Blanca Martínez dieron la primera ventaja del set a las canarias (9-11). La defensa en red de las pupilas de Ricardo Torronteras mejoró y dos nuevos bloqueos de Emery Herman ayudaron a las sevillanas a plantar un 16-13.

Santi Guerra paró el encuentro en busca de soluciones después de que Fundación Cajasol Andalucía instalara el 19-16. Una reacción que consiguió dejar el marcador en un 20-19 que abría las posibilidades al Heidelberg Volkswagen, sin embargo, las andaluzas tiraron de oficio y se embolsaron el tercer set y la victoria con el 25-20.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  2. 2 Los padres del menor acosado por otros en el sur de Gran Canaria denuncian los hechos
  3. 3 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  4. 4 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  5. 5 La cola del frente roza Canarias este domingo y la Aemet avisa de cómo afectará a las islas
  6. 6 El renacer de Pejiño para poner líder a la UD Las Palmas
  7. 7 Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver
  8. 8 Las cookies más gamberras ahora están a un paso de las Canteras
  9. 9 Educación interviene ante la gravedad del acoso a un menor difundido en un vídeo
  10. 10 Vote aquí para que Tejeda sea el pueblo iluminado por Ferrero Rocher

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Heidelberg Volkswagen sufre su segunda derrota consecutiva tras caer ante Fundación Cajasol Andalucía

El Heidelberg Volkswagen sufre su segunda derrota consecutiva tras caer ante Fundación Cajasol Andalucía