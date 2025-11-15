El Heidelberg Volkswagen sufre su segunda derrota consecutiva tras caer ante Fundación Cajasol Andalucía

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

El Heidelberg Volkswagen cae en la pista del Fundación Cajasol Andalucía por 3-0 y sufre su segunda derrota de la temporada tras un encuentro muy serio de las jugadoras de Ricardo Torronteras. A las canarias les costó entrar en partido y fueron siempre a contracorriente ante un conjunto andaluz muy sólido en la red y en la recepción.

Las colegiales saltaron con actitud a la pista del Pabellón Los Montecillos de Dos Hermanas y pusieron tierra de por medio con un juego coral (6-9), pero dos bloqueos de Emery Herman espolearon al Fundación Cajasol Andalucía para un parcial de 4-0 que provoc.ó el tiempo muerto de Santi Guerra. Las andaluzas continuaron dominando en el bloqueo y aprovecharon los problemas en recepción visitantes para embolsarse el primer set por 25-21.

Fundación Cajasol Andalucía arrancó el segundo set manteniendo su seriedad en el juego y rápidamente puso un 6-2 de salida. Las canarias trataron de reaccionar, pero el conjunto andaluz se mostró sólido y la exhibición ofensiva de Kira Thomsen le permitió poner tierra de por medio (17-11).

El cuadro de Santi Guerra mejoró y se agarró al set con un buen parcial que dio alas para acortar distancias hasta el 19-16, aunque el Fundación Cajasol Andalucía puso una marcha más en defensa y los esfuerzos quedaron en vano para un Heidelberg Volkswagen que cedió el segundo set por 25-20 tras mostrar poca eficacia en los bloqueos.

Las jugadoras de Santi Guerra necesitaban despertar para buscar forzar el quinto set y la remontada, pero el equipo andaluz no dio su brazo a torcer y entró a un tanteo que se estiró hasta el 9-9, hasta que dos grandes bloqueos de Martina Bednarek en la rotación al saque de Blanca Martínez dieron la primera ventaja del set a las canarias (9-11). La defensa en red de las pupilas de Ricardo Torronteras mejoró y dos nuevos bloqueos de Emery Herman ayudaron a las sevillanas a plantar un 16-13.

Santi Guerra paró el encuentro en busca de soluciones después de que Fundación Cajasol Andalucía instalara el 19-16. Una reacción que consiguió dejar el marcador en un 20-19 que abría las posibilidades al Heidelberg Volkswagen, sin embargo, las andaluzas tiraron de oficio y se embolsaron el tercer set y la victoria con el 25-20.