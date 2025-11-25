El Heidelberg, obligado a una proeza para seguir en Europa

Cae en casa ante el Voluntari por un 1-3 que le pone al límite de cara ala vuelta en Rumanía

El Heidelberg Volkswagen cede en la ida de dieciseisavos de la Copa CEV ante el C.S.O Voluntari 2005 rumano por 1-3 y se jugará el pase a octavos el próximo martes en Rumanía a las 17:00 hora canaria, donde necesita ganar 0-3 o 1-3 para forzar el set de oro.

El partido arrancó con un intercambio de golpes del que salió vencedor el C.S.O Voluntari 2005, que apoyado en los errores locales puso una ventaja de 4-9 que obligó a Santi Guerra a usar su primer tiempo muerto. El cuadro rumano se hizo fuerte en la defensa de red con Tara-Anamaria Cristea y Sabrina Starks para estirar su ventaja hasta el 7-12.

Sulian Matienzo y Cara McKenzie entraron en calor y comandaron una tímida reacción del Heidelberg Volkswagen (14-18) que las rumanas sofocaron rápidamente (15-24). Una gran rotación al saque de Lola Hernández puso en aprietos al Voluntari, que tiró de casta y cerró el set en 21-25.

La segunda manga presentó a un Heidelberg Volkswagen que se sacudió los nervios y plantó cara con un buen inicio (11-9) bajo la dirección de Patricia Aranda. Las grancanarias comenzaron a sentirse cómodas y aprovecharon los errores en recepción de las visitantes para abrir una pequeña brecha (16-13) que supieron mantener con una gran McKenzie en zona 2 (25-23).

Voluntari saltó al tercer set con la intención de retomar las sensaciones de la primera manga y conectó a Nicole van de Vosse y a Nikola Radosova para llevar el marcador hasta el 4-9. McKenzie puso en apuros al saque al Voluntari y lideró junto a Matienzo la remontada colegial (16-14), pero el juego de centrales rumano y van de Vosse dieron un paso adelante y remaron para llevarse la manga (21-25).

La igualdad del partido se trasladó a un cuarto set que arrancó con un intercambio de golpes que se estiró hasta el 12-12, solo roto por dos fintas de Matienzo y Beatriz Novoa que provocaron el tiempo muerto de Voluntari (14-12). Dos bloqueos de Starks y varios errores en la recepción locales permitieron a las rumanas no perder comba (19-19).

El Heidelberg Volkswagen creyó y tuvo el punto de set (24-22) para mandar el partido al set de oro, pero cuatro malas recepciones y el alto nivel ofensivo de Voluntari fue decisivo para cerrar el 1-3 a favor del equipo rumano (25-27).

Ficha técnica:

1 – Heidelberg Volkswagen: Mireia Guilabert (-), Martina Bednarek (13), Anlène van der Meer (2), Lola Hernández (12), Sofía Tummino (-), Patricia Aranda (2), Blanca Martínez (-), Claudia Figueroa (líbero), Sulian Matienzo (13), Cara McKenzie (13), Clara Barceló (-) y Beatriz Novoa (14).

Entrenador: Santi Guerra.

3 – C.S.O Voluntari 2005: Irina Kosinski (líbero), Alexia Cristiana Ruci (-), Susan Schut (5), Hannah Denise Duchesneau (-), Iarina-Luana Axinte (1), Denisa Ioana Ionescu (-), Sabrina Starks (13), Nikola Radosova (23), Nicole van de Vosse (21), Tara-Anamaria Cristea (9), Adriana Valentina Alexandru (-), Anja Mazej (líbero), Georgiana Popa (2) y Kristina Guncheva (5).

Entrenador: Giovanni Caprara.

Parciales: 21-25, 25-23, 21-25 y 25-27.

Árbitros: Geir Vestbo (Noruega) y Ilian Georgiev (Bulgaria).

Incidencias: encuentro correspondiente a la ida de los dieciseisavos de la Copa CEV 2025-2026, disputado en el Pabellón Miguel Solaesa de Las Palmas de Gran Canaria ante 150 espectadores.