«Al Heidelberg lo contacté yo. Quería mi felicidad, necesitaba este cambio»

El fichaje del año en el voleibol nacional, masculino y femenino, sin discusión. Sulián Matienzo (La Habana, 1994), con el palmarés lleno tras seis temporadas se éxitos en el Olímpico (tres títulos de Liga Iberdrola, una Copa de la Reina, dos Supercopas de España y una Copa Ibérica, contribuyendo, además, al hito histórico de conquistar los cuatro títulos nacionales en la temporada 2023/2024), y convertirse, por mérito propio, en jugadora franquicia del equipo capitalino, decidió cambiar de escudo pero sin mudarse de Gran Canaria. Su pase al Heidelberg, actual campeón nacional, ha agitado y de qué manera el panorama («no han sido fáciles las últimas semanas, demasiadas emociones, algunos comentarios que no me han gustado pero que tampoco me afectan», desliza), aunque todo lo puede la ilusión que desborda por la etapa que está a punto de comenzar. Como deja bien claro, era lo que quería. Y su sonrisa de felicidad plena delata que, en efecto, está en el sitio que ha elegido.

-¿Cómo ha llevado este cambio de aires con la repercusión que ha comportado?

-Los cambios siempre son buenos y pienso que no va a ser la excepción. Afronto este cambio con responsabilidad, como siempre me ha caracterizado, y sabiendo la presión que tendré al estar todo el mundo con los ojos puestos en mí. Pero me gusta esa exigencia. Cuando hay presión juego mejor, me salen las cosas como quiero.

-Asociada siempre al Olímpico, parecía imposible que se diera este paso. ¿De qué manera se fragua su fichaje por el Heidelberg?

-Al Heidelberg lo contacté yo. Tomé la decisión de dejar el Olímpico, un club que siempre tendré en el corazón porque me acogió muy bien, me dio mucho, además de abrirme las puertas tras mi embarazo. Mi agradecimiento al club será para siempre. Pero necesitaba un cambio y ese cambio pasaba por estar aquí. Quería mi felicidad. Realmente hubo un poco de asombro en el Heildeberg cuando vieron mis intenciones, pero todo fue bien y al final todo salió como queríamos.

-¿Qué reacción percibió en su anterior equipo a sus deseos?

-Soy libre y puedo hacer con mi vida y mi carrera lo que desee. Repito, mi cariño y respeto al Olímpico, a todas sus jugadoras y componentes está ahí. Por supuesto, a Manuel Campos en un lugar importante. Pero quería buscar mi felicidad y, aunque en el Olímpico lo he sido, quería un paso más.

-Saltó la noticia de su trasvase en plena competición, en puertas del inicio del playoff por el título...

-Fue todo muy difícil. Cuando se lo comuniqué a Manuel Campos tanto él como yo vivimos un momento muy duro. Pero él me entendió, me dijo que si eso era lo que quería que me deseaba lo mejor y me dijo que cuando quisiera volver el Olímpico seguiría siendo mi casa. No me agradó que mucha gente de fuera, que no sabe mis motivos ni conoce la realidad, opinara del tema y se metieran conmigo. Tomé esta decisión pensando en mi bien, no en perjudicar a nadie.

-¿Le afectó ese ruido?

-Indudablemente. Estaba jugando las semifinales del playoff y eso no me ayudó. Pero esto es deporte y tienes que saber llevarlo todo.

-Cuando decidió fichar por el Heidelberg todavía no se había dado su histórica conquista de la Liga Iberdrola. ¿Qué le atrajo en su momento de este club?

-A nivel personal, para mí era fundamental quedarme en España porque estoy en el proceso de regularizar mi nacionalidad. Y dentro de España, seguir aquí era mi prioridad. Estoy muy adaptada a la vida en Gran Canaria, tengo a mi hijo aquí con su colegio, a mi pareja y no quería moverme. De los tres equipos que hay aquí, el Heidelberg era la mejor opción para mi futuro. Además, en el Heidelberg tengo muchas amigas. Volver a jugar con Claudia, con Escamilla, que entrenó mucho tiempo en el Olímpico, con la colocadora Patri Aranda, que es la mejor de la competición. Además, se había ido gente muy importante para mí del Olímpico y eso me afectó y motivó que buscara un cambio de aires.

-A la altura de su carrera y con las vitrinas llenas destila ilusión y ganas. ¿Sigue teniendo hambre de más?

-El sentimiento que tengo ahora hace muchísimo tiempo que no lo experimentaba. En el Olímpico gané títulos, viví momentos muy bonitos... Pero ya me conocían, ya había cubierto mi momento, por decirlo de alguna manera. Aquí empiezo de cero y ayudar, es estrenar todo, empezar algo que me ilusiona. Soy ambiciosa. A todos los equipos a los que defendí me integré para dar el máximo y siempre cumplí objetivos. Aquí va a ser igual. Estoy convencida de que todo va a ir bien.

-Antes decía que la gente tendrá puestos los ojos en usted. Se espera la excelencia en Sulián Matienzo con la camiseta del Heidelberg campeón de Liga.

-Tendré un día malo, claro. Pero, como siempre he hecho, voy a por todas. Si entreno bien y no hay lesiones, sin duda que podré hacer mi juego y ayudar a las compañeras.

-Lleva apenas unos días como nueva jugadora del club. ¿Cuáles han sido sus primeras sensaciones?

-Ya me habían dicho cómo se trabaja en el club, porque me informé de todo antes de dar el paso. Estoy viendo mucha organización en todo y eso me gusta. Mimi Peláez está muy pendiente a mí, llamándome, ayudándome en todo porque estoy con mi plan de entrenamiento para mantener el físico. El entrenador también me ha llamado, he hablado con todas las compañeras del Heidelberg, pues nos llevamos muy bien...

-Firmó por dos años más un tercero opcional. Llegó de Cuba a probar en la isla y, si cumple el contrato, va a enraizar en esta tierra de una manera especial.

-Yo quiero quedarme a vivir aquí. Mi sueño algún día pasa por probar en Francia o Alemania y no renuncio a esa experiencia, pero antes quiero cumplir al máximo con mi ciclo en el Heidelberg.