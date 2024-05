«El Guaguas vuelve a sonar con fuerza en Europa como en los viejos tiempos»

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de mayo 2024, 13:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Marek Szczesnowicz (Gdansk, Polonia, 1957) es una institución en el CV Guaguas, aunque, hombre tan eficiente como discreto, siempre ha preferido que las focos y micrófonos fueran para otros. Aficando en Gran Canaria desde hace más de cuarenta años («mi padre vino para trabajar en una consignataria de buques y hasta hoy», resume con una sonrisa de identificación plena con la tierra que ha hecho suya), su vínculo con la entidad nace a finales de la década de los ochenta, cuando fue captado por Juan Ruiz para facilitar los fichajes de los legendarios Klos y Golec. «Había que ir a Polonia para traerlos, porque entonces la legislación allí era muy complicada para la salida de los deportistas profesionales, Juan me localizó, no sé ni como, me propuso que le ayudara por el tema del idioma y todo salió tan bien que ya me quedé», recuerda.

Cerró su primera etapa en la directiva en 1995 por imperativos laborales («después de una época maravillosa de títulos, con el CID lleno hasta con gente en las escaleras de los accesos») y, en 2020, con la refundación, volvió a ser llamado a filas. «Ya prejubilado, tenía mucho tiempo libre y sabía que, estando Juan detrás, el proyecto iba a ser muy ilusionante, como así está siendo. Me embarqué y aquí seguimos«, subraya. Ejerce de team mánager y su función está plenamente enfocada al panorama internacional con el fin de acompañar al equipo y preparar la logística y asuntos relacionados con el protocolo.

-Más de treinta años después, y con un largo paréntesis, Marek y el Guaguas siguen de la mano...

-Llevamos una larga historia detrás y soy muy feliz de poder ayudar al club. Entré de una manera casual, aunque, siendo niño, jugué bastante al voleibol. En Polonia siempre ha sido un deporte muy cuidado y seguido. Estar en el Guaguas siempre lo consideré un gran privilegio y ahora, desde la experiencia, sigo ilusionado y con ganas de aportar.

-Asociado a los nombres de Klos y Golec ya sobran las palabras por todo lo que significaron estas leyendas.

-Estamos hablando de dos de los mejores jugadores del mundo en su época y que vinieron a jugar aquí. Algo increíble. Recuerdo que cuando acompañé a Juan Ruiz a arreglar todo el papeleo a Polonia, la funcionaria que nos atendió nos dijo que, el día anterior, el Atlético Osasuna había hecho lo mismo para fichar a Jan Urban, que luego fue un ídolo en ese club. Han pasado ya unos años...

-¿Cómo contempla los nuevos tiempos usted que fue testigo de aquel Guaguas que maravilló con Camarero, Sánchez Jover, Costa, Klos, Golec, Juanma Martín, Jorge Ramón, Óscar Campos....?

-Venimos de realizar la mejor temporada de la historia con los cuatro títulos que hemos logrado, incluyendo esa Copa Ibérica que es de nueva creación. Está muy bien recordar la historia y es verdad que esa etapa anterior fue maravillosa. Pero no podemos quedarnos ahí. Seguimos construyendo el presente y el futuro. Y ahora viene un reto muy bonito con el traslado al Gran Canaria Arena y todos los desafíos que tenemos por delante.

-¿Optimista?

-Muchísimo. Vamos a mantener al 80% del equipo y sumaremos pocos fichajes pero de una calidad contrastada. Eso es una garantía para el futuro. Con Juan Ruiz y Sergio Miguel Camarero al frente del proyecto deportivo los éxitos van a seguir llegando. Son dos personas de un conocimiento del voleibol como pocas.

-¿Qué harán para que el Arena no se quede grande?

-Tenemos una masa social que roza los 2.000 aficionados entre abonados y simpatizantes. Haremos varias acciones para atraer a más público ofertando unos precios en la campaña de abonados muy bajos, sale a menos de un euro cada partido que vamos a jugar, y ofertando, también, el atractivo del mejor equipo de España y uno de los mejores de Europa, pues hemos hecho una Champions League increíble. Vamos a trabajar muy duro en ese aspecto.

-Habla de Europa. ¿Vuelve a ser el Guaguas un referente en el voleibol continental?

-He acompañado al equipo en todos los viajes y así lo acredito. Hemos logrado victorias de gran impacto y ganando en canchas complicadas. Eso, sin duda, nos ha dado mucho prestigio y notoriedad. Y vamos a ir a más. Aspiramos a seguir creciendo dentro y fuera de España. Que nadie olvide que el Guaguas es el equipo canario con más partidos en competición internacional. De mi país me llaman mucho y me dicen que ya no solo se habla allí de Madrid o Barcelona al mencionar a equipos españoles. El Guaguas vuelve a sonar con fuerza por toda Europa como en los viejos tiempos.

-Ese título europeo que falta es una obsesión de Juan Ruiz. ¿La comparte?

-Algún día llegará. Estoy seguro. El club está formando una base importantísima con estos jugadores y aprovechando todos los recursos, tanto de las instituciones públicas como de los numerosos patrocinios privados que ya tenemos.